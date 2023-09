Llamas del destino: Ali abandonó para siempre la ficción ¿hubo un escándalo detrás de su salida?

sábado, 2 de septiembre de 2023 00:00

Un giro inesperado y el final de un personaje que nadie esperaba. Esta semana una figura dijo adiós para siempre en Llamas del Destino, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Alev Alev. Se trata de Ali (Toprak Can Adigüzel), el joven que había logrado conquistar el corazón de Çiçek (Hazar Ergüçlü) y ya ambos habían planeado dar el paso del matrimonio.

En los capítulos que se vieron esta semana por Telefe, Ali había logrado recuperar la libertad después de que Iskender (Berker Güven) había retirado la denuncia en su contra por violencia. En cuanto salió de la cárcel fue en busca de su novia y sin mucho más rodeos le propuso irse juntos a Antalya a vivir, lejos de todo y de todos.

Sin embargo en el episodio que se vio este viernes, cuando ambos iban a abordar el tren, Çiçek decidió no continuar el camino con él y quedarse al lado del pequeño Atlas (Kaan Sener), quien despertó en ella su lado más maternal. Por eso juró que sería su hijo y lo cuidaría como tal para siempre.

La salida de Ali se dio en el capítulo original 18, que es el que se vio entre este miércoles y viernes por Telefe. Esto generó gran revuelo tanto en su país de origen como en cada punto donde se emitió la novela en el mundo. Es que se veía a ambos como la pareja ideal que finalmente buscarían ser felices juntos. Sin embargo todo quedó disuelto y se abrió un nuevo camino en la trama.

Pero ¿qué pasó para que este personaje dijera adiós?. Según publicó la prensa turca, el actor Toprak Can Adigüzel no había alcanzado las expectativas de la actriz Hazar Ergüçlü. Según publicó el portal turco Bolgegundem, ya se venía rumoreando que el actor Torak Can Adigüzel, quien interpreta al personaje de Ali, iba a salir de la ficción.

"Según los rumores, Hazar Ergüçlü estaba celosa de sus compañeros de reparto Dilan Çiçek Deniz (actriz de Rüya) y Demet Evgar (actriz de Cemre). Por eso tuvo problemas con Adigüzel, su compañero. Las escenas de Toprak Can Adigüzel se redujeron después de que Ergüçlü supuestamente comenzara una pelea diciendo '¿Por qué mi coprotagonista no es tan famoso como el de ellos' durante el rodaje".

Si fue verdad este rumor, nunca se pudo saber. Sí luego trascendió que el personaje que ocupó el vacío que dejó en la trama la figura de Ali fue ni más ni menos que Iskender, que durante gran parte de la historia fue un antagonista.

Lejos de esta ficción, se conoció que el actor Torak Can Adigüzel cuando dejó Llamas del destino se unió a la serie Heart Wound y se convirtió en uno de los nombres importantes de la historia con el personaje de Yaman Öztürk a lo largo del episodio 32.