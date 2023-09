Traicionada: avance del capítulo de este martes

martes, 19 de septiembre de 2023 00:38

Un escándalo desatará situaciones impensadas y muy duras en Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela avanza con secretos descubiertos y una nueva familia disgregadas a raíz de la infidelidad.

En el capítulo de este lunes, Selçuk (Taro Emir Tekin) reveló ante todos que su verdadero padre es Haluk (Burak Sergen) y de esta forma dejó en evidencia la infidelidad que sufrió Gönül (Gözde Seda Altuner). "Todo lo que dijo es verdad. No lo soporto más Derin... ya no importa cómo me siento. No puedo olvidar como la gente se burla de mi", lanzó la madre de Derin.

En el episodio que se verá este martes, Derin (Melis Sezen) le confesará a Volkan cómo se siente no sólo por lo que ocurre con sus padres sino también por la actitud de él con Asya. "Me siento tan triste que no sé qué hacer Volkan", expresará ella a lo que luego lanzará sin más vueltas: "en realidad tú eres el que me pone triste".

Luego entre lágrimas le hará saber qué es lo que piensa: "ella te engaña una y otra vez y siempre le crees. Abre los ojos Volkan, por favor, hazlo. ¿Lo harás?". Pero las palabras de ella no generarán el impacto que esperaba.

Lejos de esto, Asya se encontrará con Sinan (Cemal Hünal) a la salida de su casa. Su amigo irá para despedirse de ella porque se va a Estambul para seguir con su trabajo como fotógrafo. Sin embargo está dispuesto a quedarse si ella se lo pide.

"¿Tomamos un café juntos?", invitará ella sin embargo él le aclarará: "tu vas a hacer footing y yo no tengo mucho tiempo". Luego él le preguntará: "¿Puedo besarte".

Pero ambos no advertirán que hay alguien a pocos metros siguiendo sus pasos. Es que Gönül contratará a un agente para que investigue a Sinan y espíe su vínculo con Asya. El encuentro fuera de la casa quedará registrado en el celular de ese hombre.