"Ni a palos me prendo...": la reacción de La Joaqui que sorprendió a sus fans

martes, 19 de septiembre de 2023 00:00

La Joaqui está en un buen momento de su carrera mediática gracias a su rol como jurado en Got Talent Argentina, el big show de Telefe, aunque eso le trajo coletazos impensados. Es que el streamer Coscu señaló que a la cantante no le gustó nada que criticara su participación en el programa conducido por Lizy Tagliani e hizo su descargo.

“La Joaqui sintió o pensó o le dijeron que yo había hecho historias en contra de Got Talent (Argentina) porque para mí ella no puede ser jurado. Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes: "por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags (banderas rojas) que un hombre puede tener. Sos un mala leche" y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella”, dijo Coscu.

Y se sinceró: “Nunca fue con vos y saltaste y me batiste todas las que pensabas de mí, porque ya las pensabas. Nunca me las dijiste porque estaba todo piola y te convenía que estuviera todo piola conmigo. Así es últimamente esta escena”, lanzó.

Este lunes, la cantante hizo lo suyo. Convocó al fandom a un vivo de Instagram, que todos creyeron que era para defenderse, y habló: "Los que me conocen saben que yo ni a palos me prendo en el embrollo. A mí el puterío no me gusta, las mentiras no me gustan y estoy muy triste".

Y en eso, sorprendió cuando cambió el tono: "¡Mentira! Qué bueno que vinieron todos porque les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco que se llama Mal Aprendida".

En las redes celebraron que la cantante capitalizó la polémica para hacer marketing y ¿quedará pendiente la respuesta a Coscu?