Apuesta: una exparticipante de Masterchef regresa a cocinar a la TV

martes, 19 de septiembre de 2023 00:05

Al terminar "Masterchef Celebrity" algunos participantes pusieron en pausa la gastronomía y otros, apostaron con todo a la profesión y creaciones gastronómicas. Junto al salteño Antonio López y a la escribana Daniela Kompel, ahora es Delfina Gayoso quien se sumó a la creación de contenidos para sus fans.

La joven, que comenzó a estudiar gastronomía, presentó su canal de YouTube en el que compartirá recetas en una verdadera vidriera, como la que tuvo en la TV en Telefe.

"Demoramos en activar youtube pero la verdad que llevo muchisimo esfuerzo y horas para que quede como de verdad queriamos. Agradezco infinitamente a @katech.ar por los insumos para llegar a semejante resultado, y a @innovaxion.estudio que son básicamente mi mano derecha", dijo Delfina, feliz por sumar una nueva vía para mostrar su amor a la cocina..

"Espero que disfruten mucho este video, como yo disfrute el proceso. Es importantísimo para mí que si te gusto el video le des like y te suscribas, para seguir creando contenido", dijo, y adjuntó el link del primer video de su canal sobre cómo hacer un Key Lime Pie.



Delfina tiene una gran relación con su fans y un sentido del humor que celebran. En agosto, compartió con ellos una novedad: "Cuando vine desde Nueve de Julio a vivir a capital, no fue solo por Masterchef. Medio año antes ya había averiguado por alquileres, me habia comprado todo e inscripto para comenzar a cursar la carrera de mis sueños el 4 de marzo. En enero me anoto en Masterchef "como para joder, si entro cumplo el sueño de mi yo chiquita, y si no, cumplo el de mi yo grande"", empezó su relato.

"3 de marzo casting del 3 a 1, si me dicen que si, se posterga la carrera, y si no me voy chocha por haberlo intentado y mañana arranco a cursar. Dijeron que sí y por eso hoy, mi yo un poco más chiquita está súper contenta, y la más grande, más nerviosa que la anterior, (grandulona pelot***) feliz y muy emocionada por lo que se viene", agregó.

Y sentenció: "Suena cliché pero nunca es tarde para hacer lo que nos gusta. Gracias una vez más a mi familia, amigos, conocidos y desconocidos por el apoyo y el aliento siempre".