Wanda Nara y una indirecta a... ¿L-Gante?: "Para que llores por un feo"

lunes, 18 de septiembre de 2023 00:00

Después de 40 días detenido, L-Gante recuperó la libertad y de inmediato se mostró muy cerca de su familia, constituida por su ex pareja Tamara Báez y la hija de ambos, Jamaica.

Antes de todo lo ocurrido, al cantante de Cumbia 420 se lo vinculó sentimentalmente con Wanda Nara y aunque aseguró que supo que ella estuvo con su familia durante su detención, ahora la esposa de Mauro Icardi le habría enviado una indirecta. La frase que lanzó Wanda se dio después de que L-Gante confirmara que entre ellos hubo un romance.

“Yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara (Báez) y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama (...) Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso”, había afirmado el artista.

A esto, a través de sus redes sociales, Nara habría respondido en medio de unas "clases de empoderamiento" que les da a sus hijas.

“Y si te llama, déjalo que llame otra vez”, dice la canción del cantante Sech que Wanda usó en el video con Francesca e Isabella Icardi. “No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”, menciona la letra.

“Mis códigos son varios y no me hables del barrio. Y aunque supe que me utilizaste de mí te enamoraste. Tu letra decía que me querías y tantas noches mis lágrimas secaste y hoy sos vos quien las provocaste”, había escrito la mediática en mayo de este año.