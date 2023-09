Traicionada: avance del capítulo de este lunes

lunes, 18 de septiembre de 2023 00:00

Los celos y una verdad revelada atravesarán a Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos muy tensos con la protagonista queriendo hacer su vida y encontrar la felicidad pero con su ex marido que no le pierde la mirada.

En el capítulo del viernes pasado, Asya (Cansu Dere) volvió a trabajar al hospital después de que su ex marido, Volkan (Caner Cindoruk) arruinara sus vacaciones con Sinan (Cemal Hünal). A su vez, tuvo que lidiar con la compleja mirada de Turgay (Kenan Ece), quien no aguantó tampoco los celos de que ella se haya ido de vacaciones con otro hombre mientras que a él le rechaza una cena.

En el capítulo de este lunes, Asya irá al evento inaugural de Derin de la mano de Sinan. Al llegar al lugar, esta pareja generará una mala reacción de Volkan quien no podrá ocultar el mal humor que le genera que su ex pueda estar con alguien. Es por eso que cuando pueda, el arquitecto se acercará a él para marcar el terreno

"¿Qué estás haciendo acá? , ¿no ibas a regresar a Estambul?", le preguntará de manera intimidante a lo que él responderá sin más rodeos: "me gusta este lugar sobre todo porque está Asya. Me gusta estar acá y hay muchas atracciones. Creo que me quedaré un tiempo".

Lejos de todos esto, Selçuk (Taro Emir Tekin) irrumpirá también en el evento pero con el objetivo de destapar el secreto de su vínculo sanguíneo con Haluk (Burak Sergen). Delante de toda la gente y sin medir las consecuencias, el joven gritará: "Haluk Güçlü es mi padre y me negó".

Luego Selçuk le mostrará su celular a Gönül (Gözde Seda Altuner) y allí se verá una foto en la que se ve a su madre con Haluk tomando un té y él de frente. Al ver esta imagen, las emociones y sentimientos se cruzarán en Gönül y provocará una fuerte reacción.



Cuando tenga frente a ella a su marido le pedirá que se vaya para siempre de su vida: "tu ya sabías que ese muchacho era tu hijo, lo sabías y no dijiste nada... no quiero que me digas nada, no quiero escucharte. Tú y tu escándalo pueden largarse de mi vida para siempre. No dejaré que arruines la vida de mi hijo y menos la mía".