Nueva vida: la increíble conversión de uno de los "Wachiturros"

Cuando salieron al mundo del espectáculo, la banda "Wachiturros" no dejaba de sonar en fiestas y eventos, donde grandes y chicos salían a la pista con sus conocidos pasos y se divertían a lo grande. Si bien posteriormente el grupo se disolvió luego de varios hechos, uno de sus integrantes tuvo una gran conversión de vida y sorprende con su nueva versión.

Se trata de Lucas Kaká Caballero, quien a sus 16 años dejó el colegio para ser artista, pero después ya no estar en la banda, tomó un rumbo totalmente diferente. El joven, que ahora tiene 29 años, es pastor en una iglesia. "Fueron tres años a full. Llegué con 16 y estuve hasta mis 19. A la banda llegué por medio de un amigo, de Brian, yo lo veía por Facebook y le copié el paso que hacía, me gustó, me salió y cuando armaron el grupo me vino a buscar, hubo un casting y fui uno de los que quedé", comenzó contando a Teleshow.

Sobre esa etapa de su vida, Lucas expresó: "La verdad fue muy buena, fueron tres años a pleno. Yo siempre comparto que nosotros marcamos un antes y un después en la movida tropical porque de repente salieron cuatro monos bailando y hubo un cambio en el estilo que se venía haciendo. Con los remixes de canciones y demás, ahora por ejemplo hay muchos cantantes que tomaron lo que nosotros hicimos por el 2012 y lo reversionaron.

Foto: @Lucasdaniel_caballero

Al respecto, recordó cómo fue su alejamiento de la banda, la decisión de dejarla y el camino hacia su nueva vida. "Yo tomé la decisión de bajarme del grupo porque buscaba ese sentido de propósito, estaba buscando esa paz, encontrarme de vuelta conmigo mismo porque estaba muy perdido mental y emocionalmente. Entonces empecé a buscar esa tranquilidad en amigos, seres queridos, en hacer deporte. Había probado con muchas cosas pero todo me hacía sentir vacío. Y un día mi mamá me dijo: “hijo tenés que ir a la Iglesia”. Ahí lo probé a Dios, no es que llegué y fue instantáneo, me acuerdo que fui a la primera reunión le pedí a Dios que necesitaba un cambio en mi vida y empezó un cambio progresivo. Me empecé a meter de a poco y encontré finalmente mi propósito", contó.

"Mi propósito es influenciar a los jóvenes de este tiempo, inspirarlos con mi historias a través de mis errores y mis aciertos para que ellos puedan proyectar y buscar un futuro mejor. Trabajo hace siete años ya en la iglesia Jesús está aquí, de los pastores Alejandra y Marcelo D Emilio, en Castelar. Acompañamos a los jóvenes que están en rehabilitación, es como un trabajo social y bueno, busco eso, inspirar al cambio a través de la fe cristiana", agregó.

"Yo estaba en la escuela y era muy chico cuando nos hicimos famosos con los wachiturros entonces la tuve que dejar. Me acuerdo que hicimos un arreglo con el colegio que nos mandaban algunos trabajos prácticos pero claro, como al toque llegó la fama, esa constancia escolar duró poco. Entonces cuando dejé el grupo y volví a la vida normal, terminé el secundario a mis 24 años y yo, una de las cosas que les comparto a los chicos como pastor es eso, que estudien, que se formen y demás", cerró.