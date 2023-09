"No daba más": por primera vez, Marcos contó su problema de salud

domingo, 17 de septiembre de 2023 00:02

Marcos Ginocchio estuvo en PH, Podemos Hablar (Telefe) y habló sobre su problema de salud, del que hizo mención en varias oportunidades, pero de lo que nunca había hablado. El salteño destacó que vivió una infancia muy dura en la que estuvo presente la depresión y la ansiedad.

"Cuando era chico, no daba más tenía muchos problemas de salud. Me costaba mucho salir, trataba, pero no le veía mucho sentido", contó el salteño. Y agregó que "había momento en que la depresión, ansiedad y estrés causaba en mí mucha tensión. Me dijeron que no podía seguir así".

Foto: captura Telefe

El salteño sostuvo que recibió unos resultados médicos que arrojaron resultados negativos. "Las propias células de mi cuerpo se estaban atacando entre sí. Era algo físico y emocional", contó. Además, detalló que había bajado mucho de peso y no tenía energías para realizar sus actividades. "No quería salir y una noche llorando, le pedí a Dios que me ayudara a salir adelante", comentó.

Al día siguiente cuando se despertó sintió la presencia de Dios y desde entonces las cosas comenzaron a mejorar. Más tarde, comenzó a estudiar y poco a poco logró salir adelante. "Sin dudas, Dios me escuchó y me ayudó", subrayó.

Foto: captura Telefe

"Cuando era chico sentía que tenía todo (salud, familia y demás), pero no era feliz. Después, cuando me empezaron a faltar cosas, empecé a darme cuenta de lo que realmente tenía. Todo lo que me pasó me ayudó a valorar las cosas", resaltó.

Actualmente, subrayó que vive una de sus mejores etapas tras el objetivo logrado en Gran Hermano.