"Los malos comentarios me llevaron a...": la ex Gran Hermano sorprendió a todos

domingo, 17 de septiembre de 2023 00:02

La finalista de Gran Hermano (Telefe), Julieta Poggio, pasó por PH Podemos Hablar y sorprendió a todos tras revelar cosas que nunca antes había mencionado. La joven detalló que los malos comentarios la llevaron a tomar decisiones muy complejas.

"El hate (malos comentarios) me llevó a terminar con un relación, fue muy fuerte", destacó la joven sobre lo que vivió cuando salió de Gran Hermano. Y agregó que "eso me hizo muy mal al principio. Fueron muchos los comentarios negativos y que no construyeron en nada".

Foto: captura Telefe

Poggio detalló: "eso me dolió mucho al principio". Y comentó que este fue el principal motivo que la llevó a terminar con la relación. La joven subrayó que fue mucha la exposición, que en ese momento no logró controlar".

Por último, comentó que "en las notas decía que seguíamos". Luego, aseguró que en su programa de stream reveló que el amor se había terminado entre ellos . Por suerte, terminamos con buenos términos".