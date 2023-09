"Les debo esta familia": Rodolfo Barili mostró una feliz foto con su ex y su esposa

domingo, 17 de septiembre de 2023 15:31

Rodolfo Barili siempre tuvo palabras de elogio para Andrea, su exesposa y mamá de sus hijos Dante y Benicio. Sin embargo, no compartía fotos en redes, respetuoso de la voluntad de quien fue su compañera de vida durante muchos años. Pero este fin de semana sorprendió al mostrarse junto a ella y su esposa en una postal familiar, en ocasión del cumpleaños de Benicio.

Hizo un sincero posteo sobre lo importante de lograr una armonía, pese a etapas difíciles que se poedan haber atravesado. Hoy, la familia está unida y fuerte.

"Sumar amor. De eso se trata. Es verdad: uno nunca sabe si va a ser posible. Al principio nunca suele ser fácil. El dolor de la separación está a flor de piel. Pero los hijos marcan el camino. Las prioridades. Si ellos están bien, nosotros estamos bien. Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Los padres somos ejemplo, no frases rimbombantes de máximas de vida dichas como si solo con eso pudiésemos educarlos. Somos básicamente ejemplo. Es un camino. Ojo, nadie dice que es fácil. Pero que hay que recorrerlo por el bien de nuestros hijos. Un camino que con el tiempo resulta bien. Sabio, el tiempo, pone las cosas en su lugar. El tiempo y las personas correctas, que ayudan que todo fluya", escribió en un posteo en Instagram.

Y agregó: "En esta foto están dos de ellas. Imprescindibles. Lara, mi esposa, que hizo lo imposible desde que la conocí para hacer que mi relación con mi ex pareja fuera la mejor posible. Y Andrea, la madre de mis hijos, con quien comparto lo más importante que a ambos nos pasará jamás en la vida: Dante y Beni. A ambas le debo esta familia que puede juntarse con risas y amor en los eventos de nuestros hijos. Reírnos, amarlos, y buscar demostrarles que la vida puede dar mil vueltas pero que siempre seremos familia, siempre nos acompañaremos y siempre estaremos juntos. Doy gracias por haberme cruzado con ambas en mi vida".

El posteo recibió casi 8000 reacciones, entre ellas la de su compañera en el noticiero, Cristina Pérez, y Lara Piro le dejó su comentario. "Soy Inmensamente FELIZ con esta Familia que tanto pero tanto soñé en mi vida! Fue toda una construcción! Pero cuando dos Buenas Minas y Dos Buenas Madres se encuentran … Todo Fluye… Les deseo a “Una Ex de Mi Actual” como la que yo tengo!!! Entre la Buena Gente … Todo es mas sencillo….Gracias An @andrea_malano por habérmela hecho Tan Fácil…

Por Permitir que Tus Hijos me quieran libremente! Somos un Equipo inmenso! Sin duda elegiste muy bien @rodolfobarili … E hiciste todo bien…. Te amo", confesó.