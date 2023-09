La actriz de Traicionada y el actor de Züleyha, juntos en una misma ficción

domingo, 17 de septiembre de 2023 00:02

Las novelas turcas, desde hace varios años, vienen marcando presencia en la televisión de varios países del mundo. Desde dramas hasta comedias románticas, las ficciones presentan tramas que atrapan a los espectadores sin importar la cultura o el idioma. Züleyha, cuyo nombre original era Bir Zamanlar Cukurova, fue una de las producciones que logró muy buen nivel de rating por Telefe, hasta diciembre del 2022.

Traicionada, cuyo nombre original es Sadakatsiz, es la serie que estrenó en julio pasado bajo formato de novela y el resultado fue también el esperado. Logró posicionarse siempre entre los trabajos más vistos en Argentina y con buena repercusión en las redes sociales. Ésta cuenta la historia de la doctora Asya (Cansu Dere), una médica que fue engañada por su marido, Volkan (Caner Cindoruk) al matener una relación paralela con una chica mucho más joven, Derin (Melis Sezen).

Züleyha se emitió en su país de origen entre 2018 y 2022 mientras que Traicionada salió al aire en la televisión de Turquía del 2020 al 2022. Luego se embarcaron esas producciones a distintos países y alcanzaron la misma repercusión y éxito.

En este 2023, el actor que interpretó a Demir (Murat Ünalmis) en Züleyha y la actriz que se puso en la piel de Derin (Melis Sezen) en Traicionada encabezaron una nueva producción televisiva. Se trata de Gülcemal, una ficción que contó la historia de Gülcemal (Murat Ünalamis), un hombre que fue abandonado por su madre cuando era un niño y se convirtió en un monstruo oscuro. En su vida se cruzó Deva (Melis Sezen), quien comenzó con odio y gradualmente se convirtió en una espiral de fuego, pasión y tormenta.

Sobre esta ficción, Melis Sezen expresó: “Creo que entraremos en un mundo completamente diferente. Es un poco un mundo mágico. Es como un cuento de hadas de la bella y la bestia. Tenemos un monstruo y tenemos una hija radiante de amor. Los dos estarán conectados en algún momento".

Por su parte, Murat Ünalmis señaló: “El hecho de que creciera sin amor me impresionó mucho. Porque podemos distinguir a personas que crecieron sin amor, pero la de Gülcemal es más dramática. Mejoró mucho mientras crecía, pero desafortunadamente no pudo deshacerse de su obsesión infantil. Esto me afectó mucho. Aunque es una historia de venganza, me emocionó ser un personaje que busca la curación".

¿Cuándo llegará a la Argentina?: por ahora no se conoce si algún canal compró esta producción y si finalmente se emitirá o no en este país.