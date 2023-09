Todo por mi hogar: así eran los protagonistas de la ficción cuando eran chicos

sábado, 16 de septiembre de 2023 00:00

Es una de las novelas turcas con más éxito de la televisión. Actualmente comenzará a emitirse la Cuarta Temporada en Turquía mientras que en otras partes del mundo se desarrolla en distintas etapas de la trama. Todo por mi hogar, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita en Argentina la Segunda Temporada de la mano de un grupo de actores que ya conquistó a la audiencia.

La historia comenzó entorno a la vida de los hermanos Eren, quienes habían perdido a sus padres de manera trágica. Kadir (Halit Özgür Sari), Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun), Ömer (Yigit Koçak) y Emel (Aylin Akpinar) eran esos cuatro hermanos que luchaban contra todos los desafíos de la vida en la primera y parte de la segunda temporada. Sin embargo uno de ellos murió y la historia se reestructuró entorno a los otros tres y sus primos Aybike (Melis Minkari) y Ogulcan (Turan Cihan Simsek) con sus respectivos amores.

Pero lejos de la ficción cada uno de los actores que interpreta a esos papeles cuenta con una importante trayectoria que se inició cuando eran apenas unos niños. Hoy tienen entre 18 y 21 años pero hay registros de cuando eran niños y ya estaban inclinados por el mundo del arte. Mirá uno a uno cómo eran los protagonistas de esta novela cuando eran chicos:

Su Burcu Yazgi Coskun en la película Dabbe

Su Burcu Yazgi Coskun nació en 2004 e ingresó a la industria actuando en un comercial cuando tenía 8 años. Desde ese día se convirtió en una actriz muy solicitada en todas las producciones. Según su propia declaración, su infancia transcurrió en decorados. Incluso expresó esta situación diciendo que nunca tuvo la oportunidad de jugar con juguetes cuando era niña.

Una de las actrices con las que trabajó cuando era chica es Demet Özdemir.

Yigit Koçak nació en 1995 en Samsun y si bien su carrera actoral comenzó cuando era adulto, su amor por este arte se dio desde niño. “Mi mamá solía elegir muchas películas para que las viéramos los fines de semana. Esas películas que vi me impresionaron mucho”, explicó en el portal TelevizyonGazetesi. En el 2017 debutó como actor en la serie de televisión Who Bought You.

Melis Minkari nació el 20 de agosto de 1998 en Estambul. La actriz reconoció que su amor por la actuación se dio cuando veía Harry Potter, su película favorita de la infancia. “Estaba viendo la película como si la estuviera reproduciendo. Supongo que así fue como la idea se instaló por primera vez en mi mente y luego permaneció ahí para siempre", reconoció. Su primera actuación en la televisión fue con Todo por mi hogar, pero hay grabaciones en la red donde se la ve actuando para la escuela.

Onur Seyit Yaran nació en Estambul en 1996 y su reconocimiento público llegó en el 2016 cuando participó en el concurso Mejor Modelo de Turquía, en el cual ganó el primer lugar. Su carrera como actor comenzó con la serie de televisión "Get Up" pero la fama llegó con Todo por mi hogar.