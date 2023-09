Lucca, exnovio de Julieta, hizo un particular pedido en la pista del Bailando

sábado, 16 de septiembre de 2023 00:09

Hace unos días, arrancó una nueva edición del histórico Bailando 2023. El programa conducido por Marcelo Tinelli ya cuenta con sus competidores, pero hay muchos que comenzaron a mostrarse con el deseo de sumarse como participantes. Uno de ellos fue Lucca Bardelli, exnovio de Julieta Poggio (Gran Hermano). El joven no perdió la oportunidad y llegó hasta el canal para oficializar su postulación como participante.

Tinelli no descartó la posibilidad de sumarlo como participante. "Es la primera vez que vengo", sostuvo el ex de Poggio y remarcó que "Soy de madera. No aprendí nada de Juli".

Luego, le preguntaron sobre una posible compañera para el certamen y Lucca destacó que Coti Romero sería la ideal. Sin embargo, destacó que era una broma y que no había analizado la situación, ya que no esperaba que escucharan su propuesta.

Restará saber qué sucederá en los próximos días y si se concreta su participación en el Bailando 2023. Hasta el momento, no brindaron ni trascendieron detalles de su incorporación como participante.