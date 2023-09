Eda y Serkan: Leyla abandonó para siempre la ficción

sábado, 16 de septiembre de 2023 00:00

Las novelas turcas lograron cosechar seguidores por todo el mundo y una de las que logró un gran éxito fue Sen Çal Kapimi. Esta producción se emitió primero en Fox Turquía y luego fue llegando a distintas partes del mundo con diferentes nombres como Llamas a mi puerta, Me robaste el corazón, El Amor Esta en el Aire o Love is in the air. En Argentina desembarcó a Telefe como Eda y Serkan: ¿será que es amor?.

La trama gira entorno a Eda Yildiz (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin), una pareja que a lo largo del noviazgo sufrieron desencuentros y separaciones. Toda la historia tiene 52 capítulos originales de los cuales 39 ya se emitieron por Telefe. Este viernes comenzó en el canal a emitirse el episodio original 40 que es el que presenta el gran quiebre en la ficción.

A partir de este capítulo se da un salto en el tiempo de 5 años, en el que se ve que los protagonistas tienen una hija y hay varios personajes nuevos. Pero también hay otros tantos que ya no están.

Una de ellas es Leyla Haktan, un personaje que estuvo presente en la trama desde el primer capítulo. La joven dejó la historia en el episodio original 39 y de esta forma dijo adiós para siempre sin tener un argumento para su salida.

Leyla era la asistente personal de Serkan y si bien desde el primer capítulo este personaje amagó con irse, por pedido de su jefe, siempre terminó quedándose. Al principio fue una joven que le tenía temor a él y fue retraída en todo lo que hacía pero con la llegada de Eda todo cambió y cobró más fuerza.

El personaje de Leyla estuvo interpretado por Ilkyaz Arslan. La actriz nació en 1993 en Ankara y es también modelo turca. Se graduó en el Conservatorio Estatal de la Universidad Anadolu, del Departamento de Artes Escénicas y la Escuela Superior de Arte dramático de Galicia (ESAD Galicia ) en España , donde estudió teatro físico.

Ilkyaz Arslan tuvo su primera aparición en la pantalla chica de la mano de su papel en Fuerza de Mujer. Del 2017 al 2020, interpretó en esa ficción el papel de Melek, una mujer que físicamente lucía muy diferente a cómo se la ve en la actualidad. Por aquel entonces aparecía con el pelo largo y un look más descontracturado, propio del vecindario humilde donde se desarrollaba la acción.