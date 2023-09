Norberto Marcos habló sobre Fátima Florez y Javier Milei: “Es parte de la campaña de él”

viernes, 15 de septiembre de 2023 15:00

Norberto Marcos, el ex marido y ex representante de Fátima Florez, habló sobre la relación de la humorista con el candidato a presidente Javier Milei. Tras su separación con la mediática, el productor teatral decidió no brindar declaraciones a la prensa, sin embargo esta tarde rompió el silencio.

Por primera vez, Norberto habló sobre Fátima y mencionó la exposición de la actriz tras revelar su romance con Javier Milei. “La vida continúa. Fátima es grande, sabe lo que hace y todo lo que hizo, lo hizo a conciencia, supongo”, expresó en diálogo con A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco.

Quien fue el esposo de Fátima Florez por más de 20 años fue consultado sobre la presencia de la imitadora y el político en el primer programa de Mirtha Legrand. “¿Es una tirada de oreja para vos?”, le preguntó el cronista. “Creo que forma más parte de la campaña de él que algo conmigo”, respondió contundente Norberto.

Tras esta declaración el periodista indagó y le cuestionó si cree que Javier Milei está con Fátima como una jugada para la campaña electoral. “Yo no digo eso, no conozco la situación para opinar”, señaló.

Por otra parte, Norberto habló sobre Fernando Marín, el nuevo productor de teatro de Florez. Durante estos años, la carrera de Fátima estuvo representada por quien era su esposo, sin embargo tras divorciarse la actriz eligió otro camino para su trabajo. “El tiempo dirá si es una traición. Cada uno sabe lo que hace”, expresó.

Además, se refirió al fin de su relación con Fátima y aseguró que a ella “se le terminó el amor”. “Cuando el amor se acaba no hay nada que hacer”, sostuvo y confesó que sigue enamorado de la imitadora.

Y añadió: “Tenemos que hablar muchas cosas, fueron muchos años juntos. Todo me dolió, cómo se hicieron las cosas. Sigo llorando por ella. Que tenga la mejor de las suertes, que siga triunfando, pero nadie la va a amar como yo”.