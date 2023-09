Melody Luz reveló su tristeza por el alejamiento de Alex Caniggia

viernes, 15 de septiembre de 2023 00:00

Venezia, la bebé de Alex Caniggia y Melody Luz cumplió dos meses y en las últimas horas se vio en redes sociales que lo celebró en brazos de su tía Charlotte, quien está profundamente enamorada de la pequeña.

En ese contexto, Melody mostró su tristeza ya que Alex se fue a España por algunos meses, ya que fue convocado para participar de la versión española de Gran Hermano VIP.

“Mi loquito se fue a conquistar España. Amor y apoyo por acá sobran”, escribió en sus historias de Instagram al replicar la presentación de Alex en el reality.

Más tarde, en la misma red social, mostró que en el reality, Alex jugó su primer desafío y comenzó ganando. Suerte que reflejó la bailarina.

“Bueno, sí, así es, seremos vos y yo por un tiempo, mi amor. Fuerza”, dijo mientras amamantaba a Venezia. “En cuanto a cómo me siento yo, ya hice mi duelo, ya lloré mucho porque yo soy muy taurina, muy de que me cuestan los cambios. Cuando me fui de El Hotel de los Famosos, lo veía en diez días y lloré como una condenada, entonces imagínense ahora y siendo mamá”, expresó.