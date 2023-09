La mamá de Tomás Holder se sinceró sobre su hijo: "Siente que le robo protagonismo”

viernes, 15 de septiembre de 2023 13:37

Gisela Gordillo, la madre de Tomás Holder, confesó que cree que sus apariciones en la televisión le molestan a su hijo porque “siente que le roba protagonismo”.

La figura de la mujer tomó relevancia en la TV cuando el joven hizo su aparición en Gran Hermano 2022, pero en el último tiempo fue más aún, luego que Tomás participara en el Bailando 2023.

Ante esto, brindó varias entrevistas, entre ellas una en la que dijo recientemente que la exposición mediática afectó mucho a su hijo, por lo que le recomendó que iniciara terapia.

SE LA QUISO LEVANTAR uD83DuDE05



uD83DuDC49 A Marcelo Tinelli no le tembló el pulso al manifestar su gusto por Gisela Gordillo, mamá de Tomás Holder: "Está buena tu vieja, está fuerte". pic.twitter.com/XVYW7QDwd8 — Minuto Argentina (@minutoAR) September 7, 2023

En esa misma nota, Gordillo fue consultada si creía que a Tomás le molesta que estuviera en los programas de televisión. “Para mí sí, siente que le robo protagonismo”, contestó en LAM.

Quién es Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder

A través de un video para ingresar a Gran Hermano, Gordillo contó detalles sobre ella: "Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Soy Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga".

"Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático", siguió.

Y agregó: “Soy bastante intensa, voy al frente y siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocino y me encanta hablar de sexo".

"Me parece que va a ser un personaje que va a dar que hablar. Me encanta ser sexy las 24 horas del día, soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí", cerró.