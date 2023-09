Traicionada: avance del capítulo de este jueves

jueves, 14 de septiembre de 2023 00:26

Los celos y el miedo a una pérdida atravesarán los capítulo de Traicionada, la ficción turca de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos de tensión tras un nuevo personaje que entró a la historia y con una consecuencia inesperada.

La trama avanza por estos días entorno al arrepentimiento de Volkan (Caner Cindoruk) por haber dejado a Asya (Cansu Dere) y elegido a Derin (Melis Sezen) como mujer en su camino. Esto llevó a casi perder a su hijo Ali (Alp Akar) quien sufrió por la bofetada que le dio.

En el capítulo que se vio este miércoles, Volkan le pidió disculpas por aquel acto que tomó de manera arrebatada y sin pensar en las consecuencias. Fue después de que Alí asistió a la psicóloga para recibir orientación emocional.

Por otro lado, Gönül (Gözde Seda Altuner) se enteró que su marido, Haluk (Burak Sergen) no sólo le fue infiel sino que además tuvo un hijo con Hicran al que no reconoció legalmente, Selçuk (Taro Emir Tekin). Esto desencadenó una discusión con el esposo: "tuviste una mujer en el pasado y ahora me está haciendo pagar el precio. Esa mujer nos traerá problemas".

En el episodio de este jueves, Asya cenará finalmente con Sinan (Cemal Hünal) y allí él aprovechará para recordar momentos gratos que vivió con ella. Además le hará una valoración sobre por qué no tiene hijos y cómo debe ser un buen padre. "Un hombre debería ser responsable si en verdad quiere ser padre y una mente bastante madura. Además de tener el deseo de ser padre", expresará.

Lejos de ellos, Volkan y Derin compartirán una cena romántica pero que se verá perturbada por un hecho puntual. Es que en este contexto, él se sentirá muy confundido al creer ver a Asya cenando a pocos metros de él, Los celos no los podrá contener y recurrirá al baño para llamarle por teléfono y saber con quién está su ex esposa. "¡¿Por qué no me atiendes?!", le reclamará él al ver que ella dejó sonar su celular más de la cuenta.

Esto desencadenará una decisión determinante de Asya. Es que Sinan le propuso viajar juntos a Estambul, aprovechando que Ali se encuentra de campamento, y después de pensarlo ella lo aceptará. Antes de irse se lo comunicarán a Bahar (Yeliz Kuvanci), a quién Sinan le dirá en broma que la secuestrará.

Pero algo no saldrá bien. Los celos de Volkan lo llevarán a increpar primero a Turgay y luego a Bahar para saber dónde está su ex mujer y con quién se fue.