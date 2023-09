Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 14 de septiembre de 2023 00:00

Un camino complejo y que puede traer graves consecuencias. Eso es lo que atraviesa uno de los protagonistas de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. Por necesidad, Ömer (Yigit Koçak) comenzó a trabajar para un mafioso y esto podría traerle graves problemas.

En el capítulo que se vio este miércoles, el joven acompañó a unos matones a apretar al dueño de un salón de polos por una deuda que no había pagado. En este contexto, él se "lució" al defender a dichos matones de los golpes de la gente del deudor. Es por eso que fue bien recompensado por su "jefe" con una suma de dinero que lo hizo sentir mucha satisfacción.

En el episodio de este jueves, Ömer llegará a su casa con un regalo para Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun). El joven se mostrará contento por la buena situación que atraviesa pero su hermana tiene miedo a despilfarrar el dinero y que luego falte. "¿No crees que sería mejor ahorrar? porque hay que vivir y ayudar a los tíos", le recomendará la chica a su hermano.

Luego se mostrará contenta porque él ha "ganado mucho en poco tiempo" pero le pedirá que tenga cuidado por cómo maneja ese dinero: "hoy tuviste que pagar la comida de todos en los polos". Al escuchar estas palabras, Ömer le aclarará que él no pagó nada en el salón sino que fue una devolución de favores.

"El hombre que nos recibió es amigo de mi jefe, y por ende mío también", señalará el chico Eren quien luego le dará la sorpresa a su hermana. "Ya no te avergonzarás cuando vayas a gimnasia", le dirá a la vez que le regala un par de zapatillas nuevas.

Más tarde, Doruk irá a la casa de los Eren con los materiales que debe usar su novia para la clase de arte. "Asiye tiene que pintar para el evento de mañana, olvidó sus cosas y se las traje", señalará el joven al presentarse a la puerta. Allí lo recibirá la pequeña Emel que se verá muy contenta por su presencia.

Mientras comparte un momento con la pequeña, esperando a Asiye, verá que la chica tiene escondidos todos los regalos que él alguna vez le dio y ella prometió tirarlos a la basura. "Sí los conservaste, entonces aún me amas", reflexionará el joven al ver que aún conserva el pingüino de peluche.

Por otro lado, Resul (Ogün Kaptanoglu) irá a ver a Suzan (Ahu Yagtu) para pedirle disculpas por los errores que cometió y por no haber confiado en ella. "Ésta no sería la primera vez. Cuando se filtró la información, me culpaste ¿lo recuerdas? y aunque me prometiste que no lo harías, lo volviste a hacer... ya no puedo confiar en tí, ¡vete!", le dirá la mujer.

Sin embargo, él insistirá con el fin de conseguir su perdón y pensando en el inicio de una nueva relación. "¿Tú me amas?, ¿me sigues amando?", preguntará sin embargo ante su silencio lamentará: "dicen que el que calla otorga, siempre me mostraste amabilidad".

En ese momento llegará Akif (Celil Nalçakan) y le dará punto final a la conversación de la pareja.