"Me ofrecieron un canje para inyectarme metacrilato": la confesión de una ex Gran Hermano

Griselda Sánchez nació en Mendoza, estudió teatro y sin haber visto ninguna edición de Gran Hermano hizo un casting mencionando que soñaba seguir los pasos de Silvina Luna. Entró a la casa y al salir fue "chica de tapa hot", fue "tentada" con las cirugías estéticas y se sometió a una, pero tuvo suerte y dio con el cirujano indicado. Se reinventó con el correr de los años y hoy es guionista de cine, sueña con llegar a Hollywood y ya se ganó el interés de la familia de John Lennon.

En una entrevista con Noticias Argentinas, Griselda recordó sus inicios en Mendoza cuando estudiaba teatro, pero no encontraba oportunidades. Entonces hizo un casting para entrar a Gran Hermano, sin haber visto nunca el reality. Lo único que sabía era que de ese programa había salido Silvina Luna, que por ese entonces ya era una actriz y modelo reconocida, con una carrera en ascenso y con algo que no todos consiguen: el cariño del público.

"Empecé antes de Gran Hermano, ya era actriz y modelo. En el casting dije que entraba para ser como Silvina Luna, sabía que había hecho un carrerón porque a pesar de ser una chica sexy, era muy querida en el medio. Me parecía divertida. Nunca en mi vida vi un Gran Hermano, estaba en la facultad estudiando actuación y mis compañeros de facultad hacían teatro callejero, yo quería algo más", recordó.

"Cuando salí de la casa, fui conejita de Playboy y se me abrieron muchísimas puertas para actuar, aunque voy a a seguir haciendo fotos hasta que me dé el cuerpo. Parece como que ahora está mal hablar de las mujeres, no podés criticar a a chica que es sexy, la belleza siempre es muy juzgada y el público a veces es cruel", reconoció Griselda.

Con el sueño de tener una carrera como la Silvina Luna, resulta imposible evitar dar su punto de vista sobre la muerte de la actriz: "De Silvina Luna me da mucha pena, ella es hermosa, no me sale decirlo en pasado". Conmovida por la pérdida de quien fue su referente, Griselda reconoció que también fue "tentada" para hacerse el mismo retoque estético: "Apenas salí de Gran Hermano, a mí me ofrecieron hacer por canje lo que le hicieron a Silvina, fue en el año 2007 y ni siquiera fue un doctor, era un profe de gimnasia que lo inyectaba. Por suerte no acepté".

Pero las "tentaciones" siguieron apareciendo: "Después hice la tapa de la revista Hombre y estaba Mariano Caprarola, muy contento me mostraba lo que se había puesto. Era tentador, cuando me lo contó me pareció mágico, pero por suerte yo en ese momento era anti operaciones", recordó la actriz y modelo, que sí aceptó años más tarde hacerse una intervención con un cirujano plástico de renombre, que le ofreció realizarse una miniliposucción por canje: "Fue ínfimo, no había mucho para sacar porque siempre fui muy flaquita. No llegué ni a ver el resultado".

Si bien sigue teniendo un cuerpo escultural, con el correr de los años pudo demostrar que no es solamente una chica sexy. En una entrevista con Playboy había mencionado que soñaba con hacer cine y hoy se codea con los grandes artistas del medio y, claro, tiene un nuevo sueño un poco más grande: "Nunca pensé que iba a terminar siendo guionista. Hasta Hollywood no paro".

No habrá llegado aún a Hollywood, pero despertó el interés de la familia de John Lennon por la película "Lennons", que se estrenará el próximo 5 de octubre y que la tiene como guionista, actriz y coach de actores de renombre como: Gastón Pauls, Betiana Blum, Luciano Cáceres, Luis Machin, Javier Parisi, Santiago Domínguez, Malena Guinzburg, Guillermo Zapata, Roberto Peloni. También aparecen: Pachu Peña, Maite Lanata, David Lebón y Nito Mestre, con dirección de José María Cicala.

Sobre la película, Griselda anticipó a NA que es "una comedia absurda y muy musical, donde se tocan temas que no son cómicos pero con un tono de comedia". Para ella, llegará a colarse como los grandes filmes de culto nacional. Cuenta con la participación de Javier Parisi, el imitador de John Lennon más reconocido a nivel mundial. "El hijo de John Lennon dijo que la quería ver, nos comunicamos a través de Javi Parisi, que ha vivido en la casa de ellos, entonces saben con el respeto que se hace".

La comedia se sitúa en la década del '80. Canelón, un excéntrico buscavidas convence al famoso productor discográfico Jacobo Cohen de financiar un show de Lennon en Argentina, argumentando ser íntimo amigo del artista. Para eso necesita a Norberto, quién luce igual a John Lennon. Pese a la negativa de Norberto, Canelón logra aliarse con azami la esposa de Norberto logrando que éste acepte alegando que el show será a beneficio del orfanato donde ambos crecieron. Paralelamente Vanucchi, conductor de TV y fanático de Lennon, descubre el engaño y planea desenmascararlo.