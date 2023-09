L-Gante habló de sus días en prisión: "Mi mamá me hizo saber Wanda Nara estuvo.."

jueves, 14 de septiembre de 2023 00:00

Luego de quedar en libertad por la causa en la que se lo investiga, L-Gante brindó una conferencia de prensa y dio detalles de sus días tras las rejas. En ese contexto, contó cómo vivió en la cárcel y nombró a Wanda Nara como una de las personas que se preocuparon por él.

“Estoy muy tranquilo, agradecido con Storto, mi manager y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación (...) La estadía fue tranquila. Hubo muchos rumores que he oído como ‘el preso VIP’ o se mostró una celda muy precaria que no era la situación en la que estaba”. “Era una celda normal, cada uno con su situación, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, discusión. Solo me tomé la tranquilidad y volví a mi casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija”, dijo el cantante.

En ese marco, reveló que muchas veces pensó que iba a salir rápido y aunque no pasó, se enfocó en buscar la tranquilidad que terminó por hacerle bien. “Eso me pasó mil veces, pero a partir del día 40 dije ‘voy a dejar de darle importancia a los días, a la hora, y voy a hacer lo que se me ocurra para que se pase’ y pasó”,expresó.

Y destacó sobre sus compañeros: “Fui muy bien recibido y con respeto. Muchos querían brindarles una alegría a sus familiares, entonces yo les daba una camiseta mía de Cumbia 420 firmada o un papelito, o cuando los visitaban, saludaba a los hijos. Esas cosas los hacían muy felices. Me trataron muy bien”.

En ese marco, habló de Wanda Nara y expresó su apoyo. “No está Wanda (Nara) en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada”, respondió.

Mientras que también se refirió a Marcelo Tinelli y cerró: "Nada. Ni una señal. Igual un groso Tinelli”.