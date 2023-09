Traicionada: bajó el rating por Telefe y hay preocupación en el fandom

miércoles, 13 de septiembre de 2023 00:00

Traicionada es sin dudas una de las ficciones turcas que más expectativa generaba en el fandom de Argentina. La producción turca de las noches de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz, se presentaba, cuando arrancó, como el tanque extranjero para competir en el prime time.

Sin embargo, con el estreno de Got Talent fue perdiendo espacio en Telefe y los últimos resultados no fueron los esperados. Es por eso que los seguidores no tardaron de volcarse a las redes sociales para expresar su malestar. Es que este lunes perdió en la competencia del rating frente a Bailando 2023 (América) y las críticas no tardaron en llegar.

La novela transita una de las partes más fuerte de la trama. Volkan (Caner Cindoruk) se arrepintió de haber engañado a Asya (Cansu Dere) y fue a pedirle disculpas. Sin embargo en ese momento que la tuvo enfrente no pudo contener su deseo de tenerla y trató de seducirla. Pero ella no sólo lo rechazó sino que además grabó toda la secuencia con su celular y con la cámara de seguridad interna.

Por otro lado, la intriga atraviesa la historia con Derin (Melis Sezen) desaparecida tras generarse un hecho de sangre en la mansión Güçlü. La búsqueda de su paradero se ha hecho intensa e incluso hay ofrecimiento de recompensa para que aparezca.

Todo esto hace de la trama un fuerte atractivo para los seguidores de la ficción sin embargo el rating no acompañó y la novela terminó cayendo ante el recientemente estrenado Bailando 2023 (América). El lunes el rating fue de 9.2 para la novela turca y 9.5 para el reality de Marcelo Tinelli con picos de 10 para la ficción y 10.6 para el certamen.

Con este escenario, X (exTwitter) fue el lugar donde los fans se expresaron responsabilizando al canal por los cambios de horarios que le fueron dando a la novela que hizo que perdiera seguidores. "Hacen lo mismo con todas, que fastidio, así están bajando el raiting", fue uno de los mensajes que se puede leer en la red social.

Hacen lo mismo con todas ,q fastidio ,así están bajando el reiting a @telefe le importa tres pitos el televidente,d #Traicionada dan 18' ufgggghh!!!! — marcela canepa (@marsucanepa) September 12, 2023

No solo me parece malisimo Got talent, sino que me hicieron perder el hilo de #Traicionada porque cada vez está más tarde uD83DuDE11 1 — Diane (@dianeladesj) September 13, 2023

@telefeuD83DuDE0F arruino #traicionada..por eso la miro por #tntnovelas.Ahi la pasan mas temprano , poca publicidad y no cortan nada — MartinauD83CuDDE6uD83CuDDF7YulianauD83DuDC99 (@Libradacuenca31) September 12, 2023