Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 13 de septiembre de 2023 00:00

El drama y los problemas nuevamente aparecerán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia transita momentos de dolor, bronca y muchas necesidades entre sus protagonistas que los llevarán a atravesar difíciles situaciones.

En el capítulo de este lunes, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) se enfrentó a la difícil realidad de que Harika (Gözde Türker) se avergüenza de él. Además Ömer (Yigit Koçak) descubrió que Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) está muy débil porque no tiene qué comer. Eso lo llevó a aceptar una propuesta laboral por demás peligrosa y engorrosa.

En el episodio de este martes, Ömer está dispuesto a hacer frente a todos los problemas económicos aunque eso implique hacer una actividad que no sea legal. Con el dinero extra que reciba, lo primera que hará es comprar carbón para calentar la casa y comida para que su hermana se alimente bien en el colegio junto a sus primos Aybike (Melis Minkari) y Ogulcan.

"Te lo dije en la mañana, debes alimentarte bien. Es para todos", señalará el joven tras sorprenderlos pagando un mega desayuno completo. Este gesto será destacado por los familiares sin embargo será usado en su contra por los enemigos. Es que Tolga (Berk Ali Çatal), Emir (Enes Demirkapi), Özge (Yaren Yapici) y Dora (Nazli Can Çetin) se burlarán de él hecho.

"Ayer comían del mismo plato, ¿qué sucedió?, ¿ganaron la lotería o robaron a alguien?", lanzará Tolga a lo que Eren agregará: "Seguro pidieron un préstamo por esta comida. ¿Qué les pidió que lavaran trapos o los pisos?". A partir de esto se dará un fuerte cruce de palabras pero no llegará a mayores porque Ömer contendrá la situación.

Más tarde, Özge tendrá un acercamiento a Doruk (Onur Seyit Yaran) a quien coqueteará bajo el pretexto de la propuesta vegana para el bufet. Frente a esto, él le propondrá ser investigadora oficial de mercado y ella aceptará. En este contexto, la chica le contará a su amiga cuál es su objetivo ahora.

"Tengo que confesarte de que Doruk me gusta, es muy apuesto", le dirá a Dora quien le responderá: "puede ser el más apuesto pero está ocupado por alguien". "Pero Asiye no es competencia. Mirame, no se puede comparar... ya me conoces, nunca me doy por vencida".