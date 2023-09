Revelaron a qué se dedica la "tercera en discordia" entre Coti y Conejo

miércoles, 13 de septiembre de 2023 00:02

Todas las esperanzas de una posible reconciliación entre los dos competidores de Gran Hermano (Telefe) quedaron en el olvido. Lo cierto que es todo quedó mal entre los exparticipantes, ya que se filtraron detalles de una supuesta infidelidad. Se trata de Alexis Conejo Quiroga y Coti Romero, ambos integrantes de la nueva edición del Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli.

“A mí me duele mucho este tema", subrayó Romero. Y agregó: “pero no voy a permitir que se digan mentiras porque sí estábamos juntos, pero el no quería contarlo públicamente y ahora entiendo por qué".

En las últimas se filtraron detalles sobre la supuesta "tercera en discordia", y destacaron que se trataría de una reconocida influencer que cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Además, se conocieron diversos chats que serían las evidencias que comprobarían la infidelidad. En LAM remarcaron que “me tenés enamorado”, fueron algunas de las palabras que habría dedicado Alexis a la "tercera en discordia".