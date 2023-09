Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 12 de septiembre de 2023 00:00

La desesperación, el dolor y el drama se entrecruzarán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita momentos muy complicados para sus protagonistas.

En el capítulo de este martes, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) no logrará recuperarse de los problemas de salud que le produce la falta de alimentación. La falta de ingresos económicos se hace presente en la familia Eren y ella es la primera víctima de eso.

Producto de esto y del frío que hay en la casa donde viven, caerá enferma y en cama. A pesar de no sentirse bien, no querrá ir al hospital porque sabe que los médicos podrán detectar el principal problema. La pequeña Emel se quedará en casa para cuidarla.

Lejos de esto, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) empezará a trabajar para colaborar con la economía de la casa. Será en una nueva tienda de moda pero lo hará disfrazado de vaca para invitar a la gente a ingresar. En este contexto, verá que Harika (Gözde Türker) llega al lugar con Özge (Yaren Yapici) y Dora (Nazli Can Çetin).

"Todos son perdedores pero peor es el mayor, Ogulcan. Se cree tan gracioso que sólo da mucha pena", lanzará Dora y luego Özge agregará: "ese chico se acerca mucho a tí, cómo lo soportas, cómo dejas que esté al lado de una chica como tú. No lo entiendo. Piénsalo, no es para tí".

Ante esto, Harika intentará empatizar con ellas para ganarse la confianza, sin imaginar que sus palabras puedan herir a Ogulcan que la escuchará de cerca. "Me hace reír, es divertido, me divierto con él y sólo pasamos el rato, de vez en cuando", señalará la chica. Luego Dora dará la palabra final que terminará de herir al chico: "él es insoportable pero te entiendo, no puedes romper su frágil corazón por el tuyo tan lindo. Admítelo, sientes pena por él".