"Recen por mí": qué le pasó a Antonio López, de "Masterchef Argentina"

martes, 12 de septiembre de 2023 15:49

Antonio López es uno de los participantes más recordados de "Masterchef Argentina" y mantiene una cercana relación con sus seguidores en las redes sociales.

Allí comparte su día a día que se divide entre Salta, su provincia, y Buenos Aires donde viaja para cumplir con compromisos tras el reality de Telefe. Además, creó un perfil de Instagram en el que comparte sus recetas y recibe el cariño de la gente. Es que cocina en su casa, precisamente en el patio y usa el fuego de una parrilla o el horno, respetando el estilo casero y lejos de cocinas industrializadas.

Además, le gusta compartir videos divertidos y hasta hacer bromas. Este lunes. hizo una revelación y pidió un favor especial. Mientras mostraba distintos looks, confesó:" ¡hola! ¿Cómo están? Les cuento que hoy voy a arrancar el gimnasio". Tras señalar que se iba a quitar una cadenita agregó: "esto me lo voy a sacar porque no creo que lo permiten. Con eso solamente le queda rezar por mí para que no muera en el gimnasio. Este va a ser un día agotador; hace mucho calor".

Tras ello, este martes volvió a la cocina y compartió la preparación de una lasagna casera. ¿Será tan bueno en el gimnasio como en la cocina?