Morena Rial sobre Aníbal Lotocki: es "un doctor que amo"

lunes, 11 de septiembre de 2023 15:29

Morena Rial respondió preguntas de sus seguidores de Instagram y no dudó en confirmar que ella se sometió a una cirugía para agrandarse los glúteos. Una seguidora entonces quiso saber si no sentía miedo con todo lo que estaba ocurriendo a raíz de las muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna y de las tantísimas denuncias contra Aníbal Lotocki porque el producto colocado sería nocivo para la salud.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó a decir la hija de Jorge Rial, quien luego remarcó que no es el único médico al que hay que señalar: “Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal no lo hacen público ni lo matan”.

“Y digo mis motivos: cada cuerpo adhiere o rechaza de diferente forma los residuos introducidos, pero cada persona antes de ser operada es consultada y forma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, declaró Morena.

“Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”, analizó la mediática.

Tras el repudio que recibió en redes sociales por sus declaraciones, explicó el motivo de su defensa a Lotocki: “Hay una confusión respecto a mis dichos, no justifiqué en lo más mínimo la muerte de Silvina Luna ni las responsabilidades que deriven de la investigación que se está realizando. Mi única opinión es que hay mucho ruido mediático y poco judicial. Eso me hace dudar”.