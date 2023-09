"Nos pasó a todos": Nicole Neumann reveló una situación que sufrió y apuntó a otras modelos

domingo, 10 de septiembre de 2023 17:35

Nicole Neumann volvió al jurado de Los 8 escalones de los 3 millones mientras ultima los detalles de su boda con Manu Urcera, la cual tendrá lugar el próximo 8 de diciembre. Según se pudo confirmar, la modelo estaba manteniendo bajo su perfil, por lo que había abandonado su silla en el programa que conduce Guido Kaczka, para evitar tener contacto con la prensa.

Y es que Neumann se encuentra en medio de un enfrentamiento con Indiana, su hija mayor. Pero ahora, en su regreso a la televisión, se le sumó un escándalo a la lista: el resurgimiento de su pelea con Pampita.

Días atrás, cuando Carolina Pampita Ardohain visitó Noche al Dente (donde la modelo habló sobre los comienzos de su carrera), volvió a surgir su enfrentamiento con Nicole, Sofía Zámolo y Julieta Prandi en los 2000, cuando sus colegas la apodaban “Muqui”. A la vez, se viralizaron imágenes de un desfile en el que la actual jurado del Bailando 2023 recibía un codazo.

Ante esto, Julieta Prandi, en diálogo con Socios del Espectáculo, explicó: “Respondí a una catarata de notificaciones que me llegaban y no sabía de dónde venían. Yo ya me tomé el trabajo y el tiempo de sentarme con Caro para explicarle cómo fue y quién dijo el apodo. De hecho, Caro se sentó con la autora de esta frase y le habrá dicho lo que necesitó decirle”.

Debido a estas declaraciones, Nicole Neumann se refirió a la vieja pelea de modelos como un asunto viejo que no quiere volver a reflotar. “¡Otra vez! La vida se mueve, todo se renueva. Me interesa cero entrar en eso de nuevo. La que necesite salir con temas vintage, allá ella”, dijo.

Respecto a los codazos en las pasarelas, confesó: “Nos pasó a todos y muchas hacían cosas para que les pase, así que no está bueno que nadie se la juegue de santa. Además éramos chicas, así que ni idea”, expresó al respecto.

La modelo también fue consultada por su distanciamiento de Prandi, a lo que respondió: “A mí lo que no me gusta es la gente que dice una cosa y hace otra. ¿Viste? Esa gente que tiene cara y va según le da el viento no me agrada, porque yo sé que si son así con otras personas también pueden ser así conmigo. Entonces, yo de la gente así me retiro”.

Y agregó, sin mencionar a sus antiguas compañeras: “En el ambiente se sabe quién actuaba de buena manera, como buena compañera, y quién no. Yo no voy a hablar de nadie porque no quiero revivir un nombre y que, después, alguien se cuelgue de mí. Por eso no hablo de nadie. No me interesa. Estoy trabajando y me voy a casar, son cosas que me ponen feliz. El resto, besito”.