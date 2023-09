"No tengo manera de explicar": un famoso sorprendió y emocionó a Soledad Pastorutti

domingo, 10 de septiembre de 2023 16:08

Soledad Pastorutti está enfocada plenamente en su carrera musical con la promoción de su nuevo álbum "Natural". Y pese a tener muchos años de escenario y experiencias vividas, hay gestos que la emocionan y no dudó en resaltar uno especial con sus seguidores en la red social X (exTwitter).

"Hola a todos!!! Comienzo mi domingo con este mensaje y no tengo manera de explicar lo honrada que me siento. Te admiro profundamente Juan , me identifico con tu sensibilidad, tus obras y si alguna vez mi historia musical necesita un director me gustaría que seas vos", escribió en referencia a un posteo del director de cine y guionista, ganador del premio Oscar, Juan José Campanella.

Hola a todos!!! Comienzo mi domingo con este mensaje y no tengo manera de explicar lo honrada que me siento. Te admiro profundamente Juan , me identifico con tu sensibilidad, tus obras y si alguna vez mi historia musical necesita un director me gustaría que seas vos . (Sigue) https://t.co/IUklEPfP0O — SOLEDAD (@sole_pastorutti) September 10, 2023

Había destacado que: "A lo largo de la vida, uno va atesorando obras en el corazón. Una canción, una película, un libro, un momento… la lista es corta y reservada a lo que, al mismo tiempo, nos representa y modifica. Acabo de agregar a esa lista selecta la canción “Brindis”, en versión de @sole_pastorutti".

Lo que siguieron fueron plenas palabras de elogio: "Cada frase provoca decenas de recuerdos y emociones. Soledad, grandiosa y madura, tiene una voz y una sensibilidad forjada por los dioses. De esas obras que solo se pueden crear, interpretar y disfrutar habiendo vivido mucho y bien. Se goza plenamente cerrando los ojos y recordando. ¡Gracias a los que la crearon!".

Los fans de Soledad celebraron su emoción y le pidieron a Campanella que cumpla un sueño: una serie sobre la vida de la Gringa de Santa Fe.