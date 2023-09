La actriz de Eda y Serkan y la de Traicionada, juntas en una misma ficción

domingo, 10 de septiembre de 2023 00:00

En Turquía se emitió entre el 2017 y 2018 y ahora se estrenó en España consiguiendo altibajos en la audiencia. Perla Negra, cuyo nombre original es Siyah Inci, es una ficción turca que encabeza una de las actrices del momento y que cuenta en su elenco con otra figura de renombre.

Hande Erçel, que actualmente se la ve por Telefe interpretando a Eda Yildiz en Eda y Serkan: ¿será que es amor?, protagonizó la serie Perla Negra hace 6 años. Si bien la mayoría de los trabajos que la tuvo a ella como figura central consiguió muy buenas mediciones de audiencia, ésta fue la excepción. Perla Negra fue una de las producciones que no alcanzó a conquistar del todo al público pese a que tenía un buen elenco. Realizada por Gold Production, el melodrama otomano conjugó la pasión con ilusiones y obsesiones.

En esa ficción, Hande interpretó a Hazal, una joven camarera de hotel que sueña con casarse con su novio pescador, Kenan. Como forma de su amor, este último le regala una perla negra que encontró en el fondo del mar y que le da a ella esperanza para afrontar diferentes situaciones.

Pero Hande Erçel no es la única actriz reconocida de esta ficción. También hay otra figura que ya logró conquistar a la audiencia en el mundo, y sin dudas en Argentina. Se trata de la actriz Melis Sezen quien se la conoce en Traicionada como Derin. En Perla Negra, esta actriz interpretó a Ebru, la "mala" de la historia. Ella se enfrenta todo el tiempo a Hazal y le hace la vida imposible para que no encuentre el amor pero sobre todo que no tenga una familia.

En Traicionada, Melis Sezen también le toca afrontar el papel de "la mala". Es que se pone en la piel de Derin, la joven mujer que logró conquistar a Volkan (Caner Cindoruk), el esposo de Asya (Cansu Dere). Junto a él tiene una hija pero no será fácil mantener esta relación. Es que la mujer que fue engañada aún ocupa el corazón del hombre.

Hande Erçel y Melis Sezen son dos figuras muy reconocidas en el mundo que lograron compartir el set de grabación aunque no fue por mucho tiempo. Es que por el bajo rating y la repercusión que no era la esperada, fue levantada del aire a los 5 meses de haber sido estrenada.