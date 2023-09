Traicionada: avance del capítulo XL de este viernes

viernes, 1 de septiembre de 2023 00:00

Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe, avanza con una trama tan intensa como apasionante. Sadakatsiz, como es su verdadero nombre, presenta constantes giros que moviliza a sus protagonistas y con esto atrapa a la audiencia.

La ficción plantea la historia de Asya (Cansu Dere), una doctora que se enteró que su marido Volkan (Caner Cindoruk) la engañaba con una mujer mucho más joven que ella, Derin (Melis Sezen). Pero cuando ambos consiguen divorciarse, él se da cuenta que la sigue amando e intentará recuperarla.

Desde su estreno, la novela contó con un capítulo "recargado" todos los viernes, que permite avanzar aún más en la trama. El mismo iba de 21:45 a 00. Sin embargo, desde ahora ese episodio se acorta. Es que Telefe dispuso que desde hoy vaya de 21:45 a 23:45. Esos 15 minutos que perderá será para dar lugar a Iván de Viaje, el nuevo programa que cuenta con la conducción de Iván de Pineda.

Avance del capítulo de este viernes

Asya le pedirá disculpas a la madre del compañero de Ali que fue golpeado por él. "Me disculpo por ustedes. Lo siento mucho, me avergüenzo. Se que me hijo hizo algo muy malo y lastimó a su hijo. Nada puede cambiarlo. pero permítame pagar los gastos del hospital. Sólo trato de hacer lo correcto. Ustedes conocen a mi hijo y saben que ésa no es una de chicos", expresó.

Tras esto, Asya reflexionará por lo ocurrido con su hijo que pensará: "nada de lo que hice alcanzó para hacer Alí menos infeliz". En este contexto, la señora Ganza, madre del niño golpeado por Alí, expresará que "lo mejor sería que fuera expulsado de la escuela". Por eso meterá "una demanda para su expulsión".

Ahora toda la disculpa que Asya pida será en vano. Hasta que Derin intervenga y finalmente consiga que Ali no sea expulsado. Tras esto, Alí se irá a vivir con Volkan y una vez más expresará su rechazo por su madre. "Alí se fue con su padre, todavía está molesto conmigo", lamentará.

Tras expresar su dolor, Volkan la consolará: "tu relación mejorará. Dale tiempo". Luego intervendrá para que Alí la perdone: "es importante que hables con tu madre". Sin embargo el niño no quiere saber más nada de ella y le pedirá que se vaya: "Bahar me dijo que tienes una oferta de trabajo en Estambul. Yo diría que lo aceptes. Mi vida sería mejor sin tí".