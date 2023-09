Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 1 de septiembre de 2023 00:00

La salida de un personaje de manera inesperada, el amor quebrado en una pareja y un giro en la historia que sorprenderá a todos. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo verdadero nombre es Kardeslerim.

La novela avanza con Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) y Doruk (Onur Seyit Yaran) cada vez más alejados producto de los celos de él hacia Kaan (Eren Ören). Paralelamente, Ömer (Yigit Koçak) y Süsen (Lizge Cömert) ya no ocultan más lo que sienten mutuamente y en poco tiempo le darán lugar al amor.

Pero hubo un quiebre en una pareja que sacudirá a todos. En el capítulo de este jueves, Cemile (Nilsu Yilmaz) decidió irse de Estambul para alejarse de Tolga (Berk Ali Çatal) y ahora él buscará venganza contra los hermanos Eren.

En el capítulo de este viernes, Asiye convencerá a Ömer de que lo que hizo Süsen con ofrecerle trabajo no fue con el fin de hacerle daño. "Ella quería ayudarte un poco, no supo cómo hacerlo. Estás exagerando un poco. No tuvo malas intenciones", expresará la chica Eren. Ante esto, él decidirá sacar a bailar a Süsen.

Mientras ambos dan ese paso, Asiye sacará a bailar a Kaan frente a los ojos de Doruk para ponerlo celoso. "Si estás incómodo, dejemos de bailar", le dirá ella pero Kaan está dispuesto a seguir el juego de la chica. Y la reacción de Doruk no demorará en darse: "es parte de la tarea?. Fuiste a nuestra casa por las tareas, no sólo porque Kaan te invitó. Seguro fue sólo por una tarea de música".

Pero a pesar de que todo se desarrolla en armonía, no será por mucho tiempo. Es que Tolga hablará con Cemile y ella se despedirá de él con duras palabras. "Quería irme. Lo que pasó me ayudó a decidir", expresará la chica en comunicación telefónica con él. Luego agregará: "lo pensé mucho Tolga y espero que algún día seas una mejor persona. Se que lo eres y estoy muy segura de eso. Pero no puedo cambiarte".

A partir de esto, él decidirá destruir el amor que existe entre Asiye y Doruk, Ömer y Süsen. Para ello incendiará el local bailable. "Juro que voy a matarlos a todos. Te fuiste por culpa de ellos. Prometo que los haré pagar a todos", dirá antes de tomar ese paso.