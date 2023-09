"Me perdí para encontrarme", lo que dijo Silvina Luna antes de morir

viernes, 1 de septiembre de 2023 00:00

Este jueves, el mundo del espectáculo argentino se vio conmocionado por la muerte de Silvina Luna a sus 43 años, tras estar casi 80 días internada en el Hospital Italiano a la espera de un trasplante de riñón.

En este marco, mucho se habló de la ex Gran Hermano y los recuerdos quedaron a flor de piel en quienes la conocieron y compartieron la vida con ella. Revista Gente reflotó la última nota a Luna el pasado 1 de marzo de 2022, cuando la modelo y actriz fue tapa de revista.

“Hubo momentos en los que me perdí para encontrarme. Hoy me siento más plantada, segura y queriéndome así. Me miro al espejo y, después de muchos años, me gusto”, afirmaba por aquel entonces.

"Hace un tiempo dijiste que pasaste muchos años exponiendo tu cuerpo pensando que el envase era lo más importante, ¿en qué momento hiciste el click en el que gestaste este cambio?", le preguntó el periodista.

"Siempre fui de ir más allá, de buscar algo más. Si me remonto a “Gran Hermano”, que fue hace veinte años, me importaba poco la opinión ajena, aumenté diez kilos y me reía. Quizás es porque era bastante inocente. Pero cuando empecé en los medios, me di cuenta que como mujeres estamos bajo las creencias de los estereotipos", respondió.

Y agregó: "Por querer mejorar o tener una exigencia sobre mi cuerpo me hice una cirugía y a partir de ahí tuve el problema que es de público conocimiento. Empezó un camino de decir ‘por acá no es’ por lo que comencé a hacer terapias que hoy comparto en mi proyecto con referentes que me dieron herramientas y vinieron a sumar".

"Cuando vos arrancaste se puede decir que era más normal cierto condicionamiento al físico para participar de una campaña, un desfile o una obra de teatro de revista, ¿sentiste esa presión?", añadió el reportero.

"Sí. Por mucho tiempo fui presa de la crítica ajena. Cuando me operé venía de un momento en el que había viajado bastante tiempo afuera y tenía que volver al teatro de revista, en donde mi cuerpo estaba expuesto. Sentí la presión de que si tenía que mostrar el cuerpo tenía que ser con todo. Yo no estoy en contra de las cirugías porque a muchas personas les da bienestar, pero tuve la mala suerte de toparme con un mal profesional", contestó Silvina.

"¿Cuál es la reflexión que haces hoy de esa decisión?", pregunta con la que Silvina finalizó: "Se trataba de un momento en el que las operaciones eran furor. Yo lo que aprendi es que había ignorancia de mi parte y estaba sola porque no tenía a mis padres para charlarlo. Si quieren hacerse una intervención, recomiendo que consulten y estén bien informados para dar con un buen profesional".