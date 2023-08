"Se cansó de no ser...": revelaron por qué se separaron Kun Agüero y Sofía Calzetti

miércoles, 9 de agosto de 2023 14:18

El ex futbolista Sergio "Kun" Agüero y la actriz Sofía Calzetti anunciaron su separación de forma sorpresiva, ya que la noticia no circuló en base a rumores, sino que fue una confirmación de parte de ellos.

El periodista Juan Etchegoyen habló en Mitre Live sobre los motivos por los cuales la pareja, y según reveló, quién habría dado por finalizada la relación amorosa, fue nada más y nada menos que Calzetti, quién se habría cansado de las actitudes egoístas del Kun .

El comunicador dio a conocer más detalles sobre el rompimiento amoroso, y aseguró: " La decisión la tomó Sofía y el motivo es un tanto escandaloso. A mí lo que me dicen es que ella decide separarse del Kun Agüero porque se cansó de no ser la prioridad ".

Además Etchegoyen aclaró exactamente qué significa no ser la 'prioridad' para Agüero , ya que podría malinterpretarse la frase: " Ella, al parecer, le planteaba cosas que al Kun no le importaban, ella habría sentido mucho egoísmo por parte de él ", por ejemplo, Sofía le proponía hacer algo en una fecha determinada, y " al Kun le daba lo mismo, no prestaba atención, terminaba haciendo otra cosa ", afirmó el periodista.

Sumado al desinterés de Agüero, también se habló sobre supuestas escenas de celos sin sentido que tenía él para con la actriz.

Finalmente, una vez que Calzetti le pidió al ex futbolista separarse, días más tarde, el Kun intentó recomponer la relación y le pidió una segunda oportunidad para mejorar sus errores.

Pero por el momento se sabe que la pareja continúa separada, destacó Telefe.