Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 9 de agosto de 2023 00:00

Confusiones y la comedia atravesando el drama. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela transita un momento en el que los protagonistas sigue distanciados pero con los sentimientos a flor de piel.

Serkan (Kerem Bürsin) siente algo por Eda (Hande Erçel) pero no se anima a reconocerlo y para aclarar sus sentimientos armó un plan con Melo (Elçin Afacan) con el fin de compartir los dos una cena romántica. Aunque en sus planes no sólo estuvo eso sino también darle un beso para ver si "despierta al amor".

En el capítulo de este miércoles Seyfi (Alican Aytekin) irá a la comisaría para ver cómo están Aydan (Neslihan Yeldan) y Ayfer (Evrim Dogan) después de que fueran detenidas en un contexto confuso. Ambas aún creen que mataron a Alexander Zucco (Hakan Karahan) y por esto pasarán un verdadero susto.

"No merezco estar acá pero alguien nos acusó de algo", expresará Aydan quien inmediatamente le pedirá a su amigo que no le diga a Serkan lo que ocurrió para evitar los problemas. Sin embargo, eso no lo podrán evitar y hasta allí llegará junto a Eda.

"Nos están interrogando sobre Alex, ¿dónde está Alex? nos están preguntando pero no lo sabemos", aclarará Ayfer a su sobrina a lo que Aydan agregará: "no hicimos nada, tranquilo, nos trajeron acá por nada".

Pero no todo es lo que parece. Alexander no sólo está vivo sino que además todo forma parte de un plan de él para hacerlas sentir muy incómodas. Con el celular en sus manos, él podrá ver lo que registraron las cámaras de seguridad tras el incidente y que refleja cómo las dos mujeres escaparon del restaurante creyendo que lo mataron.

Por otro lado, y lejos de todo este escándalo, la relación entre Eda y Serkan parecerá no remediarse. Ambos atravesarán una situación en la que ya no tolerarán estar cerca y eso pondrá en riesgo el amor. "No quiero que Serkan se sienta atraído a mi de nuevo. No quiero que se ponga celoso", lanzará Eda a su amiga y a su tía.

"Quiero al verdadero Serkan, al de antes, al que conozco. Tenemos recuerdos y un pasado grande juntos. Cada recuerdo es una joya para mi. No puedo ni tocarla porque no recuerda y no sabe nada. Siento un puñal en el corazón, no se cómo seguir", agregará.