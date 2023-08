Marcela Tauro reveló detalles de su difícil situación: ¿Qué pasó?

martes, 8 de agosto de 2023 21:48

Marcela Tauro se separó de Martín Bisio, su pareja desde hace 7 años. La panelista de Intrusos aseguró que terminaron en buenos términos y continúan teniendo diálogo.

Tauro explicó que le costó dar la noticia porque no sabía cómo comunicarlo. “Me separé de Martín, mi novio de 7 años. Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando”, comenzó la periodista en el ciclo radial que conduce Guido Kaczka y continuó: “No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío”.

Es así que Marcela explicó los motivos por los que decidieron terminar su relación con Bisio. “Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada”, comentó.

Además, sostuvo que aunque todavía hay cariño querían cosas distintas para la vida. “Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor, pero en este momento queremos cosas diferentes y no lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere”, sostuvo Tauro.

El difícil momento que atraviesa Marcela Tauro

Luego de anunciar su separación con Martín Bisio, la periodista sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su madre, Carmen Álvarez de 86 años de edad.

La noticia fue compartida por Laura Ubfal en sus redes sociales quien acompañó a su compañera de Intrusos con un sentido posteo. “Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos, Marce querida”, expresó la periodista.

La madre de Tauro enfrentaba un delicado momento de salud. En 2021 había estado internada tras contagiarse de coronavirus y, aunque logró recuperarse, su salud se vio afectada nuevamente debido a una caída que la llevó a estar hospitalizada.