Emoción: Rodolfo Vera Calderón, un argentino por adopción ganó "Masterchef"

martes, 8 de agosto de 2023 00:00

Al grito de "Peluche, Peluche", "Masterchef Argentina" consagró a su nuevo ganador. Se trata de Rodolfo Vera Calderón, un periodista mexicano, especialista en realeza, que se considera un "argentino por adopción". Se quedó con el premio mayor frente a la comunicadora Estefanía Herlein, una de las grandes amigas que hizo en el certamen.

Con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui , Rodolfo fue el ganador de la tercera temporada en Telefe que se sumó a la lista que integran Elba Rodríguez y Alejo Lagouarde; mientras que en las ediciones de famosos se consagraron Claudia Villafañe, Gastón Dalmau, Mica Viciconte y Sofía Pachano.

Además de la beca de estudio en la escuela Mausi Sebess que ya posee por ser finalista, el campeón de MasterChef Argentina obtuvo un trofeo y el premio de 10 millones de pesos.

"Rudy" conquistó al jurado con su menú de tres pasos que dedicó a los sabores de sus raíces mexicanas y colombianas: sopa fría de palta (entrada), Chile en nogada con queso de cabra (plato principal) y tarteleta de banana con dulce de leche, crema pastelera y chantilly (postre).

Fue Donato De Santis el encargado de anunciar que Rodolfo era el ganador y recibió el aplauso y reconocimiento de todos en el estudio: desde exparticipantes a familiares y el abrazo de Estefanía.

"Se me llena el alma de emoción; un bálsamo al corazón. ¡Gané Masterchef! ¿Qué más puedo pedir?", dijo. Luego fue al encuentro de su hermana, una prima y su gran amiga, la mujer que le enseñó la pasión por la cocina. "Estoy feliz y contento. Gracias Argentina por darme tanto. ¡Feliz, feliz, feliz!".

"Te lo merecés", señaló Wanda Nara, quien acotó que Vera Calderón "ya es nuestro, es argentino". Rodolfo agradeció al jurado por "aguantarnos y soportarnos. Estoy muy contento; gracias a este país que me ha dado tanto". Se quebró por la emoción y agregó: "gracias a México que es mi Patria y mi corazón; a mi familia. A mi madre, a Teresa, la cocinera de mi casa y a mi padre, que lo extraño mucho".

A su turno, Estefanía marcó que: "estar al lado del ganador es el mejor regalo y todo lo aprendido. ¡Gracias Masterchef! Amé ser finalista. Esta experiencia cambió mi vida, estoy feliz. Cambió mi vida a nivel personal, culinario y adquirí capacidades y mucho conocimiento".

En cuanto al jurado, Donato señaló que "me siento bastante identificado (con lo que dijo Rodolfo de Argentina) porque es una tierra que te abraza y que reconoce el amor. Encontraste varias pasiones y esta es una de ellas. La seguiste hasta llegar al premio. Bien merecido al levantar este trofeo, demostrando que la pasión, la cultura son súper importantes y el resultado lo tenés acá".

Damián Betular dijo que "como argentino, me siento muy feliz que llames este país tu casa. Hiciste un gran aporte de país para que Argentina conozca tu gastronomía que es brillante. Sos un ser excepcional. Me gusta que seas un poco combativo y rebelde a veces, porque la gastronomía es eso y hoy me demostró que lo lograste y sos el campeón de Masterchef".

Para cerrar, Germán Martitegui afirmó que "yo te siento argentino. También te siento un gran embajador de tu país. Has mantenido en alto la bandera de la comida mexicana con mucho honor pero sigo viendo al chico en la cocina de Teresa. Eso no lo pierdas nunca; esa rebeldía que es también tu fortaleza".