Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 8 de agosto de 2023 00:00

Con la memoria apagada pero los sentimientos puestos en juegos. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela transita momentos de sorpresas y desilusiones, entre sus protagonistas y con cambios que empezarán a encaminarse desde esta semana.

En el capítulo de este martes, Aydan (Neslihan Yeldan) emprenderá la fuga con Ayfer (Evrim Dogan) con la seguridad de que mataron al chef Alexander Zucco (Hakan Karahan). Ambas mujeres huirán con la seguridad que es el mejor camino para no pasar el resto de sus días presas. "Cómo me voy a ir dejando todo", lanzará la tía de Eda lamentando: "no puedo creer que estamos dejando todo atrás".

Pero Aydan tratará de contenerla: "la vida está llena de sorpresas Ayfer. Cómo sabríamos que íbamos a acabar matando a alguien". Sin embargo Ayfer sigue sin poder creerlo y más que nada por "no volver a ver a Eda y a Melo" y reconocerá que tiene "mucho miedo". Pero ese miedo será más grande cuando la policía las pare y lleve a la comisaría.

Lejos de todo esto, Serkan (Kerem Bürsin) encarará un plan para acercarse a Eda (Hande Erçel) y de esta forma tratar de poner a prueba sus sentimientos hacia ella. Para poder hacerlo apelará a la ayuda de Melo (Elçin Afacan) quien la engañará con el pretexto de salir a cenar juntas.

A la final de la jornada laboral, Melo le dirá a su amiga que quiere tomar algo para desenchufarse de la monotonía del día a día. "No he salido por mucho tiempo, no me cuido, sólo estoy acá en el trabajo", le expresará a Eda quien aceptará la propuesta de salir juntas y para ello le propondrá arreglarse "con estilo elegante".

Cuando vaya todo en marcha, ambas amigas irán juntas al restó mientras tanto Serkan se preparará para salir pero lo sorprenderá Selin (Bige Önal). Al verla, él le pondrá una excusa pero luego aparecerá Ceren (Melisa Döngel) con el fin también de hablar con él.

Pero, después de todo, Serkan irá al restaurante y estará cara a cara con Eda y la sorprenderá con una acción inesperada. ¿Qué pasará?, ¿cómo reaccionarán ambos?. Este martes se verá la respuesta.