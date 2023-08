"Continuará": Wanda Nara confirmó que seguirá en la conducción de Masterchef Argentina

martes, 8 de agosto de 2023 00:00

Este lunes terminó "Masterchef Argentina" y con ello, la primera experiencia de Wanda Nara como conductora en Telefe, con uno de los productos más exitosos del canal. En medio de una situación de salud que se presume delicada, habló a través de sus redes sociales.

"Hoy (por el lunes) es la Gran final. Para mí, en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado País , llamado #masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir. Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mi la verdadera , quien me conocía esta feliz de que pude ser yo", relató Wanda en Instagram.

"Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo. Que puedo decir de mis ahora y para siempre amados @germanmartitegui @dbetular @donatodesantis GRACIAS por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar. Gracias por cuidarme hasta en el último detalle nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son . Los amo con todo mi corazón", siguió.

Y cerró con agradecimientos y con la confirmación que seguirá en el programa, en su nueva temporada. "Gracias a cada uno de los que formaron parte de este proyecto . Todos fuimos imprescindibles no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte . Gracias al público que nos acompañó cada noche ?? Gracias Participantes nunca los voy a olvidar. Fue mi primera experiencia como conductora me preparé , lo soñé y trabaje mucho aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar ?? Gracias a todos ustedes una vez mas por acompañarme en cada proyecto .. Continuará".

Nara etiquetó al canal, a sus popes Darío Turo y Guillermo Pendino así como a la productora Box Fish, a todos los trabajadores del programa y a su equipo, encabezado por Kenny Palacios.