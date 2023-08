Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 7 de agosto de 2023 00:00

Tras un fuerte giro en la historia, a raíz de la muerte de uno de los personajes más importantes de la trama, Todo por mi hogar avanza en una nueva etapa en el que el engaño será el verdadero protagonista. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita el último tramo de la Segunda Temporada y con éste el amor se pondrá en juego.

En el capítulo de este lunes, Akif (Celil Nalçakan) aprovechará para deshacerse del celular que cuenta con el video que comprueba que quien atropelló a Kadir (Halit Özgür Sari) fue ni más ni menos que Melisa (Damlasu Ikizoglu) y que tanto su padre como Kaan (Eren Ören) ocultaron todo. Sin embargo Akif no imaginará que el aparato terminará en las manos de Sengül (Fadik Sevin Atasoy).

Lejos de esto, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) no soportará el dolor de la muerte de su hermano y para combatir ese dolor se imaginará estar en contacto con él vía celular. Para ello le enviará un mensaje de audio por whatsapp para contarle cómo se siente.

"En verdad intentamos sobrevivir. Qué vamos a comer, qué vamos a beber, no se cómo vamos a vivir sin que estés con nosotros. Me gustaría decir que Ömer (Yigit Koçak) sigue igual pero es como que cada día estuviera más obsesionado", comenzará expresando en el primer audio que le enviará. Luego agregará: "Ya no se qué le pasa, parece que perdió interés en todo. Ya no le importa las clases. Cuando duerme por la noche lo hace en tu cama, abrazando a tu almohada. Incluso discute con Emel sobre quien va a dormir con Kadir. Esa almohada tiene tu aroma".

Por otro lado, Aybike (Melis Minkari) se enterará que su padre quedó sin empleo por culpa del padre de Berk (Recep Usta). "¿Tu papá puso a ese señor en el trabajo?", preguntará la chica totalmente desconcertada por ese dato y luego mostrará su rechazo al novio por la indiferencia de él a lo que la pasa a su familia.

"Mi papá dejó su trabajo por culpa del tuyo, ¿no es suficiente?. ¡No hiciste nada! Me enoja, me enfurece los ricos que no piensan nada más que en sí mismo", apuntará la chica Eren.