El Kun Agüero, lapidario con una diosa del periodismo deportivo: "Soy exigente"

lunes, 7 de agosto de 2023 00:05

Esta semana, Sergio "El Kun" Agüero tuvo un encuentro cercano con Morena Beltrán, la bella joven referente del periodismo deportivo en Argentina y luego de una invitación de ella, el ex futbolista fue lapidario.

La situación se dio cuando la joven abrió su propio canal de YouTube desde Madrid y el primer invitado fue nada menos que Agüero. En un divertido ida y vuelta, ella le dio mates y el deportista no tuvo piedad al criticarlos.

“Viernes en Madrid, son casi las siete de la tarde, estoy esperando al Kun para ir a las conferencias, y voy a armar unos mates y lo voy a llevar”, contó Morena, que participa en Kunitas, el equipo propiedad del exjugador. “Yo no me vuelvo tan loca. Si me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”, anticipó al preparar el mate.

Minutos después, al darle el mate, El Kun se mostró dubitativo al ver el preparado que Morena había hecho y comenzó a criticarlo.

“Vamos a ver qué tal More haciendo mate”, señaló, antes de dar el primer sorbo. “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente. Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”, le mencionó.

Como si fuera poco, enseñó en vivo su técnica para preparar el mate y hasta criticó la marca de yerba que Morena toma.

Reviví todo el divertido momento: