La confesión de Pampita que sorprendió a todos: "Muchos celulares revisé"

sábado, 5 de agosto de 2023 00:00

Con mucho carisma y simpatía, características de su personalidad que siempre la caracterizan, Carolina "Pampita" Ardohain estuvo invitada al programa Poco correctos, que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por Eltrece, y sorprendió al revelar una actitud que tuvo con sus parejas.

El sincericidio se dio cuando la panelista Estefi Berardi le consultó a la modelo: “¿Alguna vez revisaste un celular?”, refiréndose a actitudes con sus ex parejas.

“Muchos celulares revisé”, confesó la supermodelo. “Ya si llegaste a revisar es porque antes ya había algo sospechoso. Las mujeres tenemos una intuición para esas cosas, como un sexto sentido”, agregó al respecto.

Por otro lado, la esposa de Roberto García Moritán se refirió a polémicas actitudes de Eugenia "La China" Suárez en un motorhome y fue contundente al referirse a la actriz y cantante.

“Para mí, Eugenia es parte de mi familia. Es la mamá de los hermanos de mis hijos, así que nunca voy a tener polémicas con ella con ningún tema”, expresó.

“A partir de que ella pasó a ser la madre de los hermanos de mis hijos, para mí es sagrado no meterme en quilombos, no decir cosas que puedan afectar al otro, estar a disposición al 100 por 100 sobre lo que la otra persona necesita (...) Está incluida en mi familia. Si va a casa, tiene las puertas abiertas y no necesita invitación. Hay una cosa de lo que es la fantasía en el afuera y cómo vivimos nosotros nuestro día a día”, cerró.