"Antes de entrar a Masterchef...": el sorpresivo descargo de Rodrigo

sábado, 5 de agosto de 2023 17:26

Rodrigo Salcedo fue el último competidor en quedar eliminado, previo a la gran final de Masterchef (Telefe). El competidor logró cautivar a todos en el programa de cocinas y se llevó el cariño de miles de fanáticos.

Tras su eliminación, Rodrigo decidió publicar un video en YouTube con todo lo que vivió en estos meses, en el programa de cocina más famoso del momento.

"Quería contarles un poco como me siento", comenzó remarcando en su discurso el ex Masterchef. Y agregó que "siempre fui una persona muy feliz, pero justo antes de entrar al programa (Masterchef) me tocó atravesar un momento muy triste. Sentía que estaba transitando dos autopistas; una de mucha felicidad y otra de mucha tristeza. Era una situación muy rara y difícil de manejar, pero complicada".

Además, emocionado remarcó que cada uno de sus compañeros lo ayudó para salir adelante. "Junto con el apoyo de mi familia, amigos y todos ustedes sentí que la vida te devuelve todo lo bueno", sumó.

"Cada minuto que pasé en el programa lo disfruté al máximo, fui muy feliz. La competencia pasó a un segundo plano", cerró.

A continuación el video: