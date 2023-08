¿Wanda Nara le tiene miedo a Mauro Icardi?

viernes, 4 de agosto de 2023 14:44

Wanda Nara decidió viajar a Turquía para acompañar a su marido Mauro Icardi, que firmó contrato con el Galatasaray, aunque regresará en breve a la Argentina para realizarse el tratamiento correspondiente para resolver su tema de salud, siempre acompañada por sus familiares. Nora Colosimo viajó para ayudar a su hija, mientras que Andrés Nara permaneció en el país porque, por estos momentos, Wanda no tiene vínculo con él ni quiere tenerlo.

El padre de la conductora de MasterChef estuvo una vez más en LAM junto a su mujer, la vedette Alicia Barbasola, para pedir un lugar en el Bailando 2023 y para hablar de cómo atraviesa la familia la sorpresiva noticia de la enfermedad de Wanda. Yanina Latorre contó que a pesar que no existe vínculo entre los padres de Wanda, se comunicaron cuando salió a la luz la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez: “Fue en la época de la infidelidad de Mauro con la China Suárez. Nora llamó a su ex para que intercediera por Wanda y lograra que terminara la relación ya que lo consideraba una persona tóxica para su hija. Parece ser que al principio Nora no quería que ella siguiera con Icardi porque él tiene un carácter... Y yo tengo textuales donde Nora te habla a vos y te pide ayuda”.

“Es que Wan está amenazada, es que ella lo quiere, pero también le tiene miedo. Le habla mal, la convence de que viaje, le hace creer que es lo mejor y después allá va a estar sola y yo estoy acá y ninguno vemos ni oímos lo que pasa. Él como bueno es el mejor, pero como malo tiene mucha maldad”, le habría dicho Nora por ese entonces a su ex. “Sí, había muchas conversaciones, yo me ofrecí directamente y tuvimos una conversación. Yo mato y muero por cualquiera de mis hijas. Previamente, siempre estuve presente. Nora siempre me consultaba. Estuvimos mucho tiempo casados y sabe hasta dónde puedo llegar”, afirmó Andrés Nara, quien luego que confirmó que con su mujer hizo “una especie de campaña” para que su hija no vuelva a Turquía.

“Es muy complicado porque ella dirá que los niños terminan sus clases allá en mayo y después va a ver, pero son cuatro meses que serán eternos para todos si él se pone malo. Le propuse quedarse y arrancar acá en marzo, hasta escuela le conseguimos, enfrente de Santa Bárbara, y la dio vuelta otra vez y ya se van el 13?, leyó Yanina Latorre en otro de los supuestos chats de Nora.

“Cuando Nora se emperra en que Wanda se quede acá, empieza a pasar todo lo de L-Gante, Nora recula y se arrepiente de convencerla y de que se separe. Cuando Zaira y Nora vieron que ella estaba enamorada de L-Gante, que salía y era todo un desconche, dijo ‘qué vuelva a Estambul’”, afirmó Latorre. Andrés sumó que notaba a su hija “nerviosa por las situaciones que estaban pasando. Había conversaciones de pareja y yo quería saber hasta qué punto era el problema. Situaciones personales de ellos, había tensión porque ella estaba, no sé, con L-Gante, y él había estado con otras señoritas. Se ve que había conflictos”.

Lo cierto es que a Wanda no le gustan las apariciones públicas de su padre con su pareja y mucho menos si revela intimidades familiares por lo que, probablemente, después de esta visita a LAM, la conductora de MasterChef no quiera retomar el vínculo con su padre.