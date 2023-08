Traicionada: avance del capítulo de este viernes

viernes, 4 de agosto de 2023 00:00

Atrapante. Así es la novela Traicionada, que este lunes se estrenó por la pantalla de Telefe. La ficción turca, cuyo nombre original es Sadakatsiz, combina el odio, el amor y la mentira en el contexto de una infidelidad que fue descubierta por la víctima pero la calla para poder recuperar todo lo que le pertenece.

En el capítulo que se vio este jueves por Telefe, Volkan (Caner Cindoruk) atravesó un duro momento. Su madre murió internada en el hospital sin saber que estaba grave. Allí la anciana no quiso que su hijo la viera en ese estado y murió en los brazos de Asya (Cansu Dere), quien le reveló que Volkan tiene como amante a una chica de 24 años de edad. Luego de su muerte, Asya vio con sus propios ojos cómo su esposo y la amante se besaban a pocos metros del velorio.

Por otro lado, Asya decidió disimular lo que sabe de la infidelidad y no exteriorizar sus emociones y sentimientos. Por eso se mostró como una mujer cariñosa ante su marido, algo que su hijo Ali (Alp Akar) también lo venía pidiendo.

En el capítulo de este viernes, que ya se anunció que será doble porque Telefe le destinará más tiempo en la pantalla, Asya no se mostrará más como la ingenua ante Derya (Özge Özder). "Se donde estás tus lealtades, se que le cuentas todo a Volkan", lanzará sin más rodeos.

Más tarde, Derin (Melis Sezen) increpará a Asya. "Qué tipo de doctora crees que eres", apuntará la chica notoriamente enojada porque la esposa de Volkan la mandó al frente a la chica con el embarazo, delante de sus padres.

Lejos de todo esto, Asya empezará su venganza y no estará sola. La mujer recibirá un ofrecimiento que no pasará desapercibido. "Estoy listo para ayudarte en cuanto me lo pidas", le dirá Mert (Eren Vurdem) quien se ofrecerá a ser su amante. Será en una cena romántica que ambos tendrán en un restaurante, donde además él destacará todos los atributos que tiene la esposa de su mejor amigo.

¿Nacerá el amor entre ambos?, ¿ella aprovechará la posibilidad de vengarse?. Habrá que estar atentos al capítulo doble de este viernes.