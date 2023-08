Murió Mark Margolis, conocido actor de Breaking Bad y Better Call Saul

viernes, 4 de agosto de 2023 18:20

El actor Mark Margolis murió a los 83 años en el Hospital Mt. Sinai de la ciudad de Nueva York, tras luchar contra una dura enfermedad, de la cual no se dieron detalles, informó su hijo Morgan Margolis. “Era único. No volveremos a ver sus Me gusta. Era un cliente preciado y un amigo de toda la vida. Tuve suerte de conocerlo”, declaró Robert Kolker, el manager de Margolis.

El actor formó parte de la exitosa película Scarface, pero se consagró con su papel de Héctor Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul. Su personaje fue el rival principal de los protagonistas. Su participación es muy recordada porque casi no tuvo diálogos y se comunicaba mediante un timbre. Este personaje le valió una nominación a los premios Emmy en el año 2012.

Aaron Paul fue compañero de Mark Margolis en Breakin Bad.

Su papel en Breaking Bad y Better Call Saul:

Mark Margolis interpretó a Héctor Salamanca, uno de los enemigos de Walter White (Bryan Cranston) y también rival del pasado de Gus Fring (Giancarlo Esposito). Lo llamativo de este personaje fue que no hablaba, pero se hacía entender a la perfección mediante sus expresiones faciales.

Margolis enfrentó el desafío de interpretar a un hombre que estaba postrado en una silla de ruedas por un daño neurológico del pasado y fue tan significativo su personaje que se mantuvo en Better Call Saul, la serie que surgió a partir del éxito arrollador que resultó ser Breaking Bad.

En Better Call Saul se explicó el motivo por el cual su personaje estaba en esa situación cuando lideraba una organización criminal en Nuevo México, quedando su sobrino al frente del negocio ilegal de drogas.