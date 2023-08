Eda y Serkan: avance del capítulo de este viernes

viernes, 4 de agosto de 2023 00:00

Redescubriendo la relación. Así es el camino que recorren los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La novela turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, transita con situaciones en las que la mentira cada vez toma más terrenos mientras que el amor no puede salir a la luz.

En el capítulo de este jueves, Eda (Hande Erçel) no soportará la idea de que Serkan (Kerem Bürsin) se siga acercando a Selin (Bige Önal) en medio de una confusión. Pero lo que más le duele es que ella es quien busca por todos los medios que recupere la memoria pero él no hace nada. "No puedo hacerte recordar todo yo, averigua alto tu", le dijo.

En el capítulo de este viernes, Engin (Anil Ilter) cruzará a Serkan al ver que cada vez está más cerca de Edad y más interesado en ella. "Todavía amas a Eda", lanzará el amigo quien al ver su negativa tratará de hacerlo entrar en razón.

"Ya no hagas eso, yo lo se. Oye amigo, no dejas de ver la invitación. Serkan te conozco muy bien, no mientas, qué sientes, háblame de tus sentimientos", apuntará Engin quien una vez fue el primero en enterarse del amor de Serkan por Eda y ahora nuevamente buscará serlo.

Tras esta charla, Serkan decidirá ir a la florería para ver a Eda y allí compartir un momento con ella. Cuando llegue escuchará a la joven hablando con Sirius, el perro. "Estás confundido como tu papá, todos se comportan como Serkan", le expresará Eda a la mascota.

"¿Así que crees que estoy confundido, no es cierto?", preguntará Serkan a Eda en un escenario donde las flores darán un marco especial a la charla. Será ese marco el que los llevará a compartir un momento ameno y especial que desde lejos será seguido por Selin.