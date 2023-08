Dalma Maradona habló del doloroso momento de Kun Agüero y su hijo, Benjamín

viernes, 4 de agosto de 2023 00:00

En una charla a corazón abierto con su seguidores en Instagram, Dalma Maradona habló de uno de los momentos más tristes que presenció entre su ex cuñado, Sergio Kun Agüero y su sobrino Benjamín, hijo del ex futbolista, y que, sin dudas, la marcó.

A la tía del adolescente le consultaron qué le pareció el mensaje de Kun a su hijo, después de haberse despedido tras pasar varias semanas juntos en Miami.

"¿Qué te pareció el post de Kun para Benja y la respuesta de él? Estuvo lindo", le escribió un seguidor a la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. “Muy tierno. Yo fui testigo de algunas de esas despedidas y...”, escribió la actriz junto a un emoji con los ojos llenos de lágrimas.

Dalma se refirió a varias despedidas entre su sobrino y el deportista, ya que sus padres están separados y el joven pasa tiempo con ambos.

"Tenías 3 años cuando fueron esas primeras despedidas, hoy tenes 14 años y el dolor al verte ir a la Argentina, sigue igual ??. Gracias por dejarme compartir estos momentos inolvidables. Te amo ?? @aguerobenja19 y ya te extraño ?? .. Nos vemos pronto ??", escribió en Instagram, Sergio.

El post fue respondido por el adolescente, que no dudó en declararle todo su amor y admiración. "Te amo paa, ya te extraño tambien, me pongo igual de triste que cuando me iba a Argentina con 4 años !, te amo y por mas viajes juntos". Ambos fueron testigos de la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami y sumaron recuerdos juntos en una cancha.