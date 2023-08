Andrés Nara habló de la verdadera relación con Mauro Icardi: "No nos llevamos"

viernes, 4 de agosto de 2023 00:00

En una entrevista exclusiva con LAM, Andrés Nara, padre de Wanda Nara, habló de la verdadera relación que mantiene con su yerno, Mauro Icardi, sobre quien expresó que no tiene vínculo ya que "no se llevan".

Según expresó, la mala relación con el futbolista comenzó antes del nacimiento de Francesca, la primera hija que tuvo con Wanda en Italia.

“Yo no tengo ningún vínculo con Mauro porque no nos llevamos. Yo tengo mi personalidad y no voy a cambiar jamás, y él tampoco. O sea, es un ida y vuelta”, comenzó diciendo Andrés en LAM.

Yanina Latorre, al frente del programa de Ángel de Brito, le consultó sobre el punto de inflexión entre él y su yerno, a lo que Nara contestó: "Hubo una situación en un principio donde yo me equivoqué y pedí perdón”.

“Fue cuando me anticipé con la primera nena cuando Wanda estaba embarazada. Mauro quería dar la primicia, obviamente, porque era su primera hija. Cuando yo me entero, todos lo sabían. Yo pedí disculpas porque eso ofendió”, agregó.

Andrés no reveló el estado de salud de su hija que ahora se fue a Estambul con Mauro, donde el futbolista firmó contrato con el Galatasaray.