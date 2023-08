Vero Lozano confesó su realidad tras el accidente que la marcó en la vida

jueves, 31 de agosto de 2023 00:00

Luego del accidente que la marcó en la vida tras caer de una aerosilla cuando se disponía a esquiar con su amiga Analía Franchín, Vero Lozano, la conductora de Cortá por Lozano, habló de su actualidad e hizo una confesión impensada.

En una entrevista exclusiva con revista Gente, junto a una espectacular producción de fotos, la conductora abrió su corazón y dio detalles de su actualidad en materia de salud y emocional.

"Yo disfruto, básicamente, de las cosas sencillas: leer, cocinar, mirar series, juntarme con amigos... Después del accidente me tomé muy en serio eso de optimizar las relaciones y encuentros: no hay nada más valioso que el tiempo -porque no lo podés recuperar-., entonces, yo disfruto mucho de cada uno de esos momentos, los atesoro", comenzó diciendo al hablar de los instantes de felicidad en su vida.

"Me gusta hablar con mis perros, ocuparme de las orquídeas todos los días, espero ansiosa la primavera para tener oruguitas en mi mariposario y hago muchos experimentos con las plantas: separo las semillas de los tomates de las de los zapallitos, pongo a germinar y puedo pasar horas trabajando en la huerta", agregó.

Sobre su salud y la recuperación del accidente que la dejó sin poder caminar durante un tiempo, añadió: "Estoy recuperada aunque confieso en que hay días, especialmente por la mañana, en que me duelen los piecitos. Después, una vez que arranco, se me pasa pero, por ejemplo, ya sé que mañana, después de posar varias horas con tacos, voy a estar molida: de hecho, hay zapatos, que sólo puedo usar para las fotos, ya no puedo caminar ni medio metro con ellos".

"Pero... ¿Te digo la verdad? Taconee tanto en mi vida que no tener que usarlos más hasta es un alivio. !No los extraño en absoluto! Algo importante es que siempre pude entrenar -más allá de la etapa fuerte de kineseología, claro- y lo estoy haciendo 3 veces por semana", continuó al respecto.

Para finalizar sobre el tema, aseguró sobre la posibilidad de volver a esquiar: "Yo no me lesioné esquiando. Tal vez, llegado el momento, me genera un miedito o un algo la situación, no lo descarto. Voy a tener que viajar, calzarme el equipo de esquí y ahí ver qué onda".